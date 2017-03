Misión: ganar

CARLOS CAMPOS Publicada el

Abraham Riestra, defensor del Celaya CD aseguró que el equipo tiene que mejorar en los encuentros y dejar de fallar, tienen tres oportunidades más para lograr el objetivo.



El zaguero celayense salió de cambio al minuto 83 en el duelo ante Lobos BUAP, aseguró que el encuentro no es de merecer si no de quien hace los goles, Celaya no logró concretar y sufrió las consecuencias.



“No es de merecer, la verdad que hemos desaprovechado muchas oportunidades desde que inicio el torneo, tristemente otra derrota, hay que tener verguenza, la verdad si estamos jugando así no merecemos estar en la liguilla”, dijo el jugador.



Sobre la posibilidad de estar en la Liguilla, el zaguero comentó que primero tienen que pensar en cerrar bien el torneo y eso dirá si se puede estar dentro de la Fiesta Grande.



“Tenemos que ganar y terminar bien el torneo, ya eso dirá si podemos estar dentro”, puntualizó.



Abraham Riestra salió de cambio, explicó que comenzó a sentir el cansancio y decidió evitar problemas con otra lesión.



“No vengo participando mucho, venía de una lesión y aguantar 90 minutos ida y vuelta, era complicado, me estaba acalambrado y opte por salir e ir por uno fresco para que hicieran bien las cosas”, dijo.



Expresó que darán la mejor de su trabajo, para lograr los triunfos, pero que entiende el enojo de algunos aficionados.



“Es válido, la gente quiere que su equipo gane, lo acostumbramos a que siempre estábamos ganando en casa y no se nos dan las cosa, hay que respetar a la gente y hacer bien nuestro trabajo, no estamos haciendo bien las cosas, no estamos jugando bien, hay que tener autocritica y seguir trabajando”, concretó.