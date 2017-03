No aprenden

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

El viernes 23 del corriente, como lo reporta nuestra editora Vanessa Rivera, se presentó el 6° accidente en los últimos tres años en carreteras guanajuatenses, tres cerca de Celaya en la muy soñada y aún lejana de consolidar “Región Laja-Bajío”. Éste último causó graves daños y pérdida total o parcial de 10 casas y cuatro autos que con un gran esfuerzo han logrado esas familias celayenses. Hace casi tres años que en estas mismas páginas se alertaba de los riesgos que tenían las colonias vecinas a la autopista 45 y -como siempre- estos avisos cayeron en oídos sordos. Ni la federación, ni el estado o el municipio han procurado prevenir estos accidentes. Dice Lemus que por fortuna no hubo muertos por ser horario laboral. Se pasa la bolita a la federación y al estado pues Galaxias del Parque colinda con el derecho de vía federal de dicha autopista.



En vista de que el director de Desarrollo Urbano informa que el anterior Plan de Ordenamiento Territorial era más permisivo que el actual y autorizó ese fraccionamiento caben las preguntas: ¿Quiénes componían el ayuntamiento y las direcciones responsables de otorgar esos permisos en su momento?¿De quién o quiénes son las constructoras que hicieron esos desarrollos? Y no es por desconfiar, pero en los gobiernos de los 3 niveles se entremezclan fuertes intereses económicos que convierte al empresario en gobernante o al revés el gobernante se convierte en empresario por la información privilegiada a la que accede. El caso es que los colonos quedamos en medio y sufrimos las consecuencias de malas decisiones, abusos, caravanas con nuestras áreas de donación etcétera. Viene al recuerdo aquella muy famosa y antigua frase del carismático Carlos Hank Glez. líder del “Grupo Atlacomulco”… “Un político pobre es un pobre político”.



Este triste accidente vuelve a poner a la inseguridad en el centro de las preocupaciones ciudadanas pues los cuerpos de auxilio no lograron rápido acceso a las víctimas por las bardas y piedras que colocan los vecinos para evitar ser robados o vandalizados. Como lo ha repetido hasta el cansancio el compañero columnista y ex regidor Íñigo Rodríguez Talancón, estas administraciones prianistas se han dedicado solo a la administración de los añejos problemas urbanos que nos aquejan desde hace muchos decenios. El bienestar ciudadano se les fue de las manos y a pesar de que las oficinas administrativas son un hervidero de burócratas los resultados finales son pocos- pero eso sí- la agencia de colocación funciona a las mil maravillas y a Ramón Lemus le impusieron a cuanto personaje se le antojó a Miguel Márquez y a los Yunquistas que los manipulan.



ADENDA:

EL MAYORAZGO, un desarrollo de 60 hectáreas (60,0000 m2) hacia el norponiente de Celaya, pretende, en voz de uno de sus inversionistas Salvador Molina (SM), ser lo que en su momento Adolfo López Mateos planeó con Ciudad Satélite al norte de la CDMX. Eduardo Gómez, que ya hizo este concepto en León cortó el listón de las nuevas oficinas cercanas al salón Santa Martha por Puerta de Piedra junto con SM y David Araiza. Es deseable que sea un proyecto exitoso y su CENTRO DE CIUDAD concentre todo tipo de servicios y desincentive los viajes a oficinas de gobierno, escuelas, hospitales, consultorios y diversiones. ¡Enhorabuena!