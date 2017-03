Detienen, golpean y exhiben a ladrón

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Habitantes de la colonia Hacienda del Bosque detuvieron, golpearon y amarraron a una persona que intentó robar en una vivienda; no fue denunciado por lo que sólo ingresó a barandilla por una falta ordinaria.



Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).



“Sobre el hombre que fue asegurado y exhibido por civiles esta mañana (ayer), a falta de una denuncia en su contra únicamente fue ingresado a barandilla por una falta ordinaria, al parecer allanamiento de morada. La autoridad competente determinará su situación legal”, informó.



En el portal informativo Zona Franca, se indicó que fue poco después de las 7 de la mañana de ayer cuando el ladrón entró a una vivienda de la zona para intentar robar, pero fue descubierto por uno de los habitantes, entonces el ladrón salió corriendo pero fue alcanzado por otros colonos, quienes lo golpearon y lo amarraron para exhibirlo y dar el mensaje de lo que mismo le pasará a quien sea sorprendido robando.



Pide no tomar justicia por mano propia

Sobre el tema, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia dijo que la ciudadanía sí debe colaborar para detener a los ladrones pero no golpearlos haciendo justicia por ‘mano propia’.



“Sí tenemos que estar atentos a lo que sucede, no dejar que siga sucediendo pero no llegar a esas cuestiones, tenemos que denunciar pero no tomar la justicia por nuestra cuenta.



“Tenemos que participar pero siempre de una manera civilizada, apoyándonos en las leyes, apoyando las leyes, buscando apoyar a quienes tienen la autoridad y no tomarla por nuestra cuenta.



“Un llamado, pues, a no tomar la justicia por nuestra mano pero sí a cooperar, sí intervenir pero no golpear, el castigo no nos toca a los ciudadanos”, remarcó.



Agregó que también es necesario modificar las leyes para que los delincuentes no sean liberados fácilmente.