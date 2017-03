Distracciones son el principal peligro

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

En Celaya las causas más frecuentes de accidentes viales son la distracciones.



Varios de ellos, tienen que ver con la utilización del celular mientras se maneja, afirmó el director de Tránsito y Vialidad municipal, José Frederman Villatoro.



Pero también hay otro tipo de descuidos en los que los conductores incurren mientras conducen su automóviles.



“Aquí el número uno es el descuido, sabemos que hay muchos factores de riesgo, entre los cuales está el uso del celular al ir mensajeando.



“El uso del maquillaje incluso, y también aquellas personas que tienen niños, y que no tienen la silla de retención infantil para poderlos posicionarlos en el lugar más seguro del carro para evitar la distracción”, comentó el funcionario.



El titular de Tránsito aseguro que aún con ello, los accidentes registrados no son de mayor consideración. La mayoría de ellos son por alcance.



En promedio se registra uno de estos a dinero en la ciudad, es decir, unos 30 cada mes.



Por ello, aseguró que la aprobación en la Cámara de Diputados de dar prisión a quienes provoquen un accidente mientras manejas y utilizan celular servirá de mucho, en caso de su implementación.



“Aquí, en lo que es la mancha urbana sí tenemos un índice de accidentalidad de este tipo, sin embargo, son accidentes menores donde no hay lesionados incluso, o son mínimos”.



“La propuesta es extraordinaria, nos viene a beneficiar. El uso del celular no es ir hablando por teléfono, es eso, y es utilizar la cámara, mandar mensajes de texto, incluso ver el clima, la hora”.