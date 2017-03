Pretenden prohibir dobles remolques

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

La diputada federal del PAN, Adriana Elizarraraz Sandoval pide al resto de los diputados dar celeridad para aprobar una ley que prohíba el uso de dobles semirremolques.



Esto con la finalidad de evitar accidentes como el del pasado jueves, donde el segundo semirremolque que transportaba cerca de 30 mil litros de combustible se desprendió del tractocamión que la jalaba, en la autopista Salamanca-Celaya y se incendió causando daños a diez casas habitación y cuatro vehículos, en la colonia Galaxias del Parque.



Sobre el tema, la Diputada federal comentó que en septiembre u octubre del año pasado, diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa de ley para prohibir el uso de dobles semirremolques, pero no ha sido aprobada.



“Esta iniciativa se encuentra ya en la Comisión de Transportes, no se ha dictaminado y aquí haría yo un llamado al grupo de la mayoría dentro de la Cámara de Diputados para que sea sensible y dé celeridad.



“Es una iniciativa para regularizar el tema de los dobles semirremolques, prohibir que los camiones, los tráileres vayan con un doble semirremolque y regular el peso del traslado.



“Aquí el llamado para que se atienda esta iniciativa y se dictamine; no esperemos una tragedia mayor”, exhortó.



Recordó que el caso de Celaya no es el único, sino que han sido varios accidentes provocados por el exceso de carga en camiones o tráileres y falta de mantenimiento de los mismos, como la muerte del diputado Federal del PRI Carlos Hermosillo, quien murió cuando se desprendió la llanta de refacción de un tráiler, en la carretera que va de Parral a Chihuahua, la semana antepasada.



Sobre el tema, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia consideró que prohibir el uso de dobles semirremolques sería una buena medida para prevenir sucesos como el del pasado jueves.