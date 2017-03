FLORENCIO LÓPEZ OJEDA | DIARIO DE UN LECTOR Publicada el

Francisco de Quevedo (1580-1645) . Cumbre de las letras españolas. “Oro puro de altísimos quilates”.

El amor



Es hielo abrasador, es fuego helado,



es herida que duele y no se siente,



es un soñado bien, un mal presente,



es un breve descanso muy cansado.



Es un descuido que nos da cuidado,



un cobarde con nombre de valiente,



un andar solitario entre la gente,



un amar solamente ser amado.



Es una libertad encarcelada,



que dura hasta el postrero paroxismo;



enfermedad que crece si es curada.



Éste es el niño Amor, éste es su abismo.



¿Mirad cuál amistad tendrá con nada



el que en todo es contrario de sí mismo!



*************

Retirado en la paz de estos desiertos,



con pocos, pero doctos libros juntos,



vivo en conversación con los difuntos,



y escucho con mis ojos a los muertos.



Si no siempre entendidos, siempre abiertos,



o enmiendan, o fecundan mis asuntos;



y en músicos callados contrapuntos



al sueño de la vida hablan despiertos.



Las grandes almas que la muerte ausenta,



de injurias de los años vengadora,



libra, ¡oh gran don Joseph!, docta la imprenta.



En fuga irrevocable huye la hora;



pero aquélla el mejor cálculo cuenta,



que en la lección y estudios nos mejora.



***************

“¡Ah de la vida!”… ¿Nadie me responde?



¡Aquí de los antaños que he vivido!



La Fortuna mis tiempos ha mordido;



las Horas mi locura las esconde.



¡Que sin poder saber cómo ni a dónde



la salud y la edad se hayan huido!



Falta la vida, asiste lo vivido,



y no hay calamidad que no me ronde.



Ayer se fue; mañana no ha llegado;



hoy se está yendo sin parar un punto:



soy un fue, y un será, y un es cansado.



En el hoy y mañana y ayer, junto



pañales y mortaja, y he quedado



presentes sucesiones de difunto.



*******************

¿Miras este gigante corpulento



que con soberbia y gravedad camina?



Pues por de dentro es trapos y fajina,



y un ganapán le sirve de cimiento.



Con su alma vive y tiene movimiento,



y adonde quiere su grandeza inclina,



mas quien su aspecto rígido examina,



desprecia su figura y ornamento.



Tales son las grandezas aparentes



de la vana ilusión de los tiranos,



fantásticas escorias eminentes.



¿Veslos arder en púrpura, y sus manos



en diamantes y piedras diferentes?



Pues asco dentro son, tierra y gusanos.