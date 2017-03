La Olla: El riesgo autorizado

Vivir en peligro

Las autoridades municipales han defendido insistentemente la legalidad de los fraccionamientos en la zona de Galaxias del Parque y colonias aledañas.



Se habla de legalidad pero no hay explicaciones creíbles ni legales de por qué hay fraccionamientos tan cercanos a la autopista Celaya-Salamanca, lo cual deja a las colonias en permanente riesgo. Al menos cinco familias perdieron totalmente su patrimonio y otras más, de manera parcial el jueves pasado luego de que una pipa cargada con combustible se incendiara en la zona.



No deben omitirse los detalles que la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano precisa respecto a la prevención y reducción de riesgos en asentamientos humanos. La normas establecen que cuando se habla de proyectos u obras ubicados en zonas de alto riesgo, las autoridades, antes de otorgar una licencia de uso de suelo y edificaciones o construcciones, deben solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en términos de las disposiciones de la Ley a que se hace alusión, pero además a la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas.



Pero además, afirma que independientemente de los casos anteriores, deberán contar con estudios de prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto.



Una de las explicaciones “legales” es que el espacio entre la autopista y las viviendas, donde el jueves pasado ocurrió el accidente, es aproximadamente de 15 metros. Los vecinos aseguran que se trata de una zona de permanente riesgo debido a que constantemente hay accidentes carreteros en el tramo. Las autoridades lo han reconocido. Pero no determinan cuál es el nivel de riesgo, es decir, si la peligrosidad es alta o baja. Y en todo caso, conocer que efectivamente las constructoras que urbanizaron en ese lugar , realizaron estudios de prevención que contaban que había forma de mitigación de los riesgos.



La ley también precisa que de no quedar sustentado que se puede contener dicho riesgo, la autoridad también tiene la facultad de prohibir las obras en la zona.



Gustavo Baez Vega, director de Desarrollo Urbano Municipal, ya se escudó por cualquier cosa que pudiera pasar. En una declaración a los medios, aseguró que el actual Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico con el que se rige, realiza análisis de riesgo para autorizar la construcción de fraccionamientos. Pero no tardó en aclarar que cuando se autorizó la construcción de Galaxias del Parque, en el año 2005, cuando él no era Director, la normatividad permitió la construcción pese a la cercanía de las casas con la autopista.



Suena más a una justificación, pero debe quedar como antecedente para no quitar el dedo del renglón respecto a si efectivamente la construcción de fraccionamientos son autorizados en apego a la ley o lo son bajo a mecanismos que ellos mismo se fijan. Si el Municipio está libre de actos de corrupción en convenio con las constructoras, no tendríamos porque ver más hechos como el del pasado jueves.

Los panistas se alistan

Todos acudieron a la instalación del Consejo Estatal del PAN el viernes. El evento lo encabezó el dirigente estatal, Humberto Andrade Quezada y el gobernador Miguel Márquez. Asistieron de Celaya los consejeros estatales Elvira Paniagua Rodríguez, también diputada local; Saraí Núñez Cerón, directora del DIF Municipal de Celaya; Ma. Dolores García Frías, ex directora del Instituto de la Mujer, y el joven Sergio Ismael Ruiz López y aseguran que todos están con la causa de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo para la elección de 2018.



Entre las funciones del Consejo Estatal se encuentran examinar y autorizar los presupuestos del Comité Directivo Estatal y de los Comités Directivos Municipales, autorizar alianzas y la plataforma electoral. Y en la reunión del viernes también se pudo ver a diferentes actores del panismo, incluso que ni siquiera son miembros pero que a la hora de las elecciones se dedican a mover a los votantes, como el caso de Raymundo López, de Celaya quien parece que ya formalizó su arreglo con Diego Sinhué para 2018. Quienes de plano no se arreglaron con el Secretario de Desarrollo Social fueron los hermanos Villarreal, Luis Alberto y Ricardo, por lo que el grupo encabezado por Fernando Torres ya parece haberlos sumado a sus aspiraciones para la gubernatura, aunque entre los mismos panícolas les restan fuerzas porque aseguran que no tienen muchos integrantes, como ejemplo, en Celaya sólo parecen tener al director de Desarrollo Económico del Municipio, David Orozco Pérez.



Por cierto, otro de los temas entre los asistentes fue que ex miembros del Cabildo y funcionarios de la Administración de Ismael Pérez Ordaz, tío político de David, sí recibirán fuertes sanciones por irregularidades que cometieron. Se hablaba de que además de Orozco, Marco Gaxiola, Salvador Ortega, Alejandro Arvizu y su novia Alexis, Ignacio Lomelí y Alejandro Valdés, veremos si es cierto o puro chisme en el blanquiazul.

Escoltas, siguen activos



El 9 de marzo se acordó dar de baja a los dos elementos que fueron escoltas del secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda por haber chocado la camioneta oficial, sin embargo, aún siguen trabajando.



De acuerdo con la oficial Mayor, Wendy Muñiz, la relación laboral entre los dos ex escoltas José Eduardo Hernández Martínez y Rafael de Jesús González Ramírez, termina hasta que ella los liquida y esto no ha pasado porque el proceso aún no termina.



“Este es un proceso un tanto largo, en la Comisión de Honor y Justicia se hacen las revisiones y se toma la determinación, después se emite una acta de la sesión y ahí se dan las instrucciones de lo que procede. Este proceso se pasa al área interna de Policía, Policía hace lo necesario, les avisa, les informa, pero a la par tenemos que respetar todos los derechos laborales de los trabajadores”, explicó. Además, los elementos pueden poner un recurso de inconformidad y eso alarga más el proceso, aunque desconoce si alguno de los elementos interpuso un recurso, pues a ella se le informa hasta que la Policía Municipal entrega el expediente final para, entonces, ella darles su liquidación. Cabe recordar que fue el pasado 19 de febrero, cuando la camioneta asignada al Secretario del Ayuntamiento chocó contra el muro de contención en el puente elevado de Irrigación, momento en el que se dijo iban los escoltas conduciendo fuera de alguna actividad laboral, por lo cual se determinó darlos de baja.



Para muchos, ese rollo parece ser sólo un engaño porque quien en realidad conducía el vehículo oficial era el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, o en caso de que hubieran sido los escoltas, pues son ganas de simular su despido y protegerlos. Algo que Montellano niega e insistió en que la baja de los escoltas está en proceso, pues existe un proceso de entrega-recepción.

Inseguridad fresera



A pesar de los esfuerzos del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, y sus cuatro jefes de Seguridad, la delincuencia en Irapuato no cede, y apenas “tapan un agujero”, cuando ya se destapó el otro.



La semana pasada, día tras día, la Policía Municipal quedó rebasada por los delincuentes, cuando dos elementos de la Policía que vigilan la Zona Centro -la que se supone debería estar mejor cuidada, por su importancia-, fueron brutalmente golpeados por cuatro mexiquenses que estaban delinquiendo.



Los refuerzos llegaron, pero no fueron precisamente los compañeros de los policías, quienes tardaron casi una hora en llegar, sino que los preventivos fueron ayudados por otro grupo de jóvenes que estaba viendo y grabando con sus celulares las escenas -que circularon por las redes sociales-. Lamentablemente, los elementos quedaron muy golpeados, y cómo no, si con sólo una toleta, y al verse rebasados..., ¿qué podían hacer?.



En respuesta, el Alcalde y sus cuatro jefes de Seguridad quisieron defenderse a toda costa. Los agresores sólo fueron presentados ante el Ministerio Público por lesiones simples, y los dejaron salir, el caso ni siquiera pasó ante un Juez, pero Ricardo Ortiz acusó al Sistema de Justicia Penal de los hechos.



Los empresarios manifestaron que en las reuniones sociales siempre sale el tema de la inseguridad y más de uno tiene una historia triste que contar; que si los robaron, que si los asaltaron, que si los extorsionaron...



Y el tema de la inseguridad y el aumento en robo de vehículos, a casa habitación y a comercio, dieron armas a los priístas para “poner el dedo en la llaga” y en la sesión del lunes exigieron la destitución del secretario de Seguridad, Félix Servín. Aunque tampoco han aportado propuestas, sólo señalamientos.



Habrá que ver si Félix Servín, logra hacer algo. Aunque la “carta bajo la manga” es el subsecretario, Samuel Ugalde García, quien ha hecho declaraciones más acertadas y con más sentido común; apuestan por el área de inteligencia, pero si se van a poner a trabajar y a organizar nuevas estrategias, que sea ya.



No pueden con Pemex



Antes de conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera en Salamanca, otra vez salió a la luz la nula supervisión que hay de las instituciones correspondientes hacia Pemex; pues la explosión de una pipa en el área de llenaderas de la refinería de Salamanca causó la muerte de 7 personas.



Está documentado que se trata de uno de los accidentes más fuertes que ha habido en RIAMA desde hace años. Lo malo es que la sociedad salmantina vive con ese temor, siempre piensan: ¡Cuándo será el día que Pemex estalle!. Y autoridades como la ASEA brillan por su ausencia, y las sanciones que tiene RIAMA por la contaminación, por los accidentes laborales, por no cumplir las normas, por tirar hidrocarburo al río Lerma, nadie las contesta... y tampoco nadie los obliga, parece ser que Pemex hace lo que quiere y que no hay ningún organismo, dependencia o autoridad a quien le rinda cuentas. Excepto al Sindicato, pero ellos no se meten en esos temas “escabrosos”.

Irapuato y el SIT leonés



Ya dijo el alcalde Ricardo Ortiz que visitará León en próximas fechas para revisar el Sistema Integrado de Transporte de la vecina ciudad.



Primero está lo de las concesiones, que entre el inicio de su Administración y el final del trienio del exalcalde, Sixto Zetina Soto, tuvieron que negociar a cambio del aumento de tarifa, y que ahora volvieron a frenar, aunque dicen que quien ha metido las manos por concesiones del transporte suburbano es la regidora Susana Bermudez, que ahora se quedó a cargo de la Comisión de Reglamentos y que intervino por rutas en el sur que ya se habían frenado, por el empalme con otras unidades.



Y siguen las malas condiciones de algunas paradas, donde no sólo faltan espacios para que los usuarios puedan estar bajo la sombra, sino pavimentos completos destruidos, en los que por cierto, ya se había invertido recurso para rehabilitar, pero se hizo unas olas horribles, sobre todo frente al parque Irekua.

Desechado caso de acoso sexual



Luego de una ardua investigación, la Contraloría Municipal, a cargo de Guillermo Patiño Barragán, determinó que no había elementos suficientes para hacer alguna recomendación al encargado del Taller Municipal, Fernando Torres Pérez, o seguir la investigación, ante la denuncia de acoso sexual que realizó Adriana Calderón Ramírez.



Apenas a mediados de febrero fue cuando Adriana presentó su denuncia, luego de que el mismo alcalde Ricardo Ortiz quisiera frenar este quemón al funcionario encargado del Taller, mandándola a que la “apoyara” Ana María Flores Bello, Oficial Mayor, de quien, dicen los enterados, Torres Pérez es de sus favoritos y fue quien lo eligió para estar frente a la dependencia cuando fue dado de baja Carlos Arredondo, a quien se le detectaron irregularidades.



Pues Flores Bello le pidió mejor la renuncia y desde que se enteró que quería denunciar a Torres Pérez, puso manos a la obra, hablando con los testigos que Adriana mencionó luego de que por fin concretó su denuncia. Al parecer, ‘un pajarito’ le contó todo lo que fue a declarar a la Contraloría Municipal.



La Oficial Mayor no descansó hasta que la denuncia de Calderón Ramírez fue desechada en la Contraloría, pues los empleados del Taller la visitaron en varias ocasiones para preguntarle qué podían decir sobre el apoyo que solicitó Adriana para denunciar el acoso que sufría, donde incluso, contó, el encargado de la dependencia se ponía la mano en sus partes íntimas cuando ella entraba en su oficina.



El último recurso que le quedaba a Calderón era ir al Tribunal de lo Contencioso a Guanajuato, pero dijo que no seguirá, claro y directo, por las “palancas” que Fernando Torres tiene en la Administración.