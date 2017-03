Más allá de las señales

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Juan 4, 43-54.

Pasados los dos días en Samaria, partió de allí para Galilea. Pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: “Si no ven señales y prodigios, no creen”. Le dice el funcionario: “Señor, baja antes que se muera mi hijo”. Jesús le dice: “Vete, que tu hijo vive”. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos, y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: “Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre”. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: “Tu hijo vive”, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ~



Jesús da vida a ese hijo del funcionario real. Lo hace fuera del marco institucional y a distancia. Es la segunda gran señal (después de la de Caná), con la que manifiesta la gloria y el amor de Dios, que se propone salvar incluso a los no judíos.



El funcionario creyó en la Palabra de Jesús y constató, a su regreso a casa, que en Jesús Palabra y obra van unidas.



Lo podemos constatar hoy nosotros. Es verdad. La Palabra de Jesús se actúa a través de signos y milagros, que nos muestran la presencia de su Reino.



Hoy podemos poner a prueba nuestras búsquedas de Dios. Incluso al modo en que lo hizo el funcionario real: primero buscó a Jesús solo por su poder curativo, creyó que podría curar a su hijo; luego, confió-creyó en su Palabra, y al final le creyó a Él, creyó en su persona; tanto, que junto con toda su familia, creyó en Él.



Es probable que en adelante, aquel funcionario, no volviera a buscar a Jesús, solo por un servicio o milagro, sino por amor a su persona, a su proyecto, a su ofrecimiento de vida.



Más allá de su poder curativo, está la persona de Jesús, que no solo quiere salvar nuestra vida temporal, sino la vida definitiva.



¡Creámosle! Para recibir su vida nueva.



Oración:



Señor Jesús, cuánto deseo que sanes a mi familia. Sería tan sencillo para ti, actuar tu Palabra y mis seres queridos estarían mejor. Ayúdame a buscarte hoy y siempre, no como un simple funcionario real, sino como un amigo. Enséñame a creerte y a seguirte, para que, junto con mi familia, experimentemos que tu Palabra nos salva. Amén.