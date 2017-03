Quién opina apoquina…

VELIA MARÍA HONTORIA ÁLVAREZ | Sensaciones Publicada el

La opinión es un juicio que se forma y expresa sobre algo o alguien y aunque la opinión se considera una afirmación que admite la posibilidad de error, en muchos casos esta se toma como cierta e irrefutable. También la opinión individual puede generar que se extienda hacia otros por las coincidencias que pueden existir en los puntos de expresión; entonces de ser una opinión individual puede transformarse en opinión pública, es decir lo que piensa o siente o quiere una mayoría.



La opinión tiene una gran importancia en nuestras relaciones, pues con ella podemos influenciar los juicios de otros hacia un tema determinado, de ahí que la opinión debe ser fundamentada, soportada y no por el arbitrario muchas veces: lo digo yo, así lo pienso, lo imaginé, creí o el diabólico supuse qué... Una buena opinión debe de considerar la argumentación, con fuentes precisas y congruentes El análisis debe de imperar evitando el manipuleo de la información, pues como es reconocido quien manipula hace daño, pues solo busca satisfacer sus necesidades. Y por supuesto un ánimo de hacer para lograr el cambio que mi opinión solicita.



Todo esto viene a cuento amable lector, pues desde hace años vengo escuchando a varias personas -en su mayoría jóvenes- quienes opinan que Celaya es un asco, aburrida y fea; quizá desde sus puntos de vista tengan razón más ahora me gustaría preguntarles ¿Qué estás haciendo por embellecerla? ¿Cuándo te invitan a una reunión de cambio aceptas, propones, te comprometes y haces? ¿De qué grupo eres? de los que señalan con dedo tan estirado e inflexible que no puedes bajarlo para levantar el papel que tu u otro tiró en la acera; eres solo de ese equipo de quejosos quienes creen que con subir una imagen a las redes sociales encontrará solución. Una ciudad es el reflejo de las acciones de muchos, del compromiso de una mayoría; así que si esa es tu opinión sobre Celaya quizá es momento de que tu mensaje se encamine con otra perspectiva.



Por eso con mucha emoción hoy también les comparto que este jueves habrá un desayuno en donde la Asociación de Empresarios Ciudad Industrial nos reuniremos con empresarios, institutos, comercios y demás para compartir el plan de restructuración Infraestructura que tendrá esta zona a partir de abril en el afán de mejorar su funcionalidad; un equipo de expertos ha analizado cuáles son las prioridades en calles y drenajes; señalización, bacheo y sobre todo de qué manera podemos proteger a las personas que viven y trabajan en esta zona, el gobernador Miguel Marquez comprometió una ciclovía y está cumpliendo sé que quedará iluminada pues sin luz no tendría sentido exponer a los usuarios, confiada estoy que en breve nos de la buena nueva así como el apoyo a Protección Civil es una necesidad que reclama nuestra sociedad y los valientes miembros de esta Dirección quienes con poco equipo nos protegen y cuidan. Las acciones son el resultado de una opinión que fortalecida con el apoyo de una mayoría logra cambios que trasforman realidades. Mi entrañable Gaby decía que quien opinaba estaba obligado a hacer, entonces que si no querías entrarle a la chamba: calladito te veías más bonito por eso en AECI sí opinamos y como opinamos hacemos, nos comprometemos, te invito a que te sumes a la opinión que transforma haciendo.



