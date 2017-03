Fernando del Solar confirma nuevo romance, ¿Ingrid responde?

EL UNIVERSAL Publicada el

Después de que Fernando del Solar anunciara que está saliendo con Ana Patricia Rojo, su ex, Ingrid Coronado, reaccionó con misteriosos mensajes en redes sociales.



Fernando y Ana parece que se dieron una oportunidad en el amor, por lo que las reacciones del público no se hicieron esperar y les mostraron su apoyo.



Sin embargo, la conductora de “Venga la alegría”, Ingrid Coronado al enterarse de este romance, no hizo más que reaccionar con misteriosos mensajes. “Ser desafiados en la vida es inevitable, pero ser derrotados es opcional”.



En otro tuit, la ex Garibaldi expresó: “Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad”.



Por parte de Fer del Solar y sobre su noviazgo con Ana Patricia respondió: “Estoy entrando a un nuevo lugar, estamos bien, estamos casteando, estamos conociendo”.

