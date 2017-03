Descartan inseguridad en el Centro

REDACCIÓN | FÁTIMA ESCALANTE Publicada el

Comerciantes de la zona centro de la ciudad opinan que últimamente la situación “ha estado tranquila” y no han sufrido percances de inseguridad.



En un recorrido realizado por a.m, se recopiló la opinión de algunos de los locatarios en esta parte de la ciudad.



“Yo cierro a las 8:00 de la tarde entre semana. Nunca me ha pasado nada, siempre como a esa hora hay una patrulla en la esquina” comentó la trabajadora de una tienda de ropa quien pidió el anonimato.