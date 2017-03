Zoológico intercambia cachorro león por falta de espacio

REDACCIÓN | Verenice Escobar Publicada el

Debido a que el Zoológico de La Piedad no cuenta con las condiciones para mantener a los tres cachorros leones que nacieron hace unos meses en este lugar, uno de ellos se intercambió por 3 capibaras.Los otros dos ya estaban comprometidos con la persona que donó a la leona.



Nicolás Hermosillo, síndico municipal, dijo que no se tiene la capacidad de mantener a un león cachorro porque generaría un gran gasto y por el momento no se puede invertir en un lugar adecuado.



El funcionario municipal no reveló el destino del cachorro.



Añadió que las tres capibaras están por llegar al zoológico y unas de sus principales características es que son más sociables y no necesitan un hábitat especial, por lo que no se requiere hacer gastos fuera de presupuesto, inclusive se pueden adaptar en el estanque de los patos.

