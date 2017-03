Con las horas contadas

FRANCISCO VELA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Torrente tiene las jornadas contadas. No habrá renovación para el entrenador de La Fiera y corre el riesgo de no terminar el torneo. La directiva de los Esmeraldas de León ya está buscando un entrenador. No es un chisme, menos un deseo; tampoco es un rumor.



Hemos podido confirmar que la paciencia de la directiva Panza Verde se agotó. Desde Sudamérica nos confirman que ya han comenzado a preguntar por algunos entrenadores para llegar al banquillo de los Esmeraldas.



Pero no solo es el hecho de que estén buscando cambiar al entrenador. Los resultados, pero sobre todo las formas han sido las que no han ayudado. Desde hace algún tiempo se lo contamos, las finanzas de este equipo ya no alcanzan para mantener la nómina que tienen. Sobre todo por los grandes esfuerzos económicos para contratar a algunos jugadores que simplemente jamás rindieron. Negocios fallidos.



Es por eso que el Club está trabajando en la conformación de una nueva cara para el equipo: adelgazar la nómina y también el promedio de edad. En este momento la edad promedio de este equipo es pasada de los 26 años.



Hemos podido saber que la directiva está buscando traer y trabajar con futbolistas de entre los 18 y 24 años. Buscan que sea esa la premisa de trabajo.



Si bien es cierto que el León tiene en este momento una pesadilla llamada Clausura 2017, también es cierto que los resultados con la base de jugadores que está actualmente, le dio para meterse a muchas liguillas de manera consecutiva y ser un constante aspirante a pelear por el título.



Todo proyecto tiene su riesgo, por más seguro o más arriesgado. Ya en su momento, con un puñado de jugadores que pocos conocían y que muchos menos daban un peso por ellos, lograron maravillar al futbol mexicano… a un muy bajo costo, y con altos réditos.



En este momento se puede ir cualquiera del equipo. Vendrá una renegociación con muchos, la mayoría que no tienen contrato y por tal motivo no han renovado.



El León no está exento a la crisis económica que hay en el balompié mexicano.