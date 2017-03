Defiende Torrente a Novaretti

REGINA YÉPEZ Publicada el

A pesar de los resultados adversos obtenidos durante la gira en Texas, el entrenador de La Fiera, Javier Torrente, defendió los partidos de su equipo.



Sobre el presunto golpe que dio Diego Novaretti al árbitro durante el partido amistoso entre León y Santos, el entrenador dijo que se hablaron muchas cosas que no sucedieron.



En conferencia de prensa, el técnico señaló que los jugadores sumaron minutos durante los partidos amistosos disputados en Estados Unidos.



"Necesitábamos partidos para seguir con ritmo, era mejor eso, que entrenar aquí sin la exigencia de enfrentar a un rival", señaló el estratega.



Torrente declaró que la jugada de Novaretti no es una agresión hacia al árbitro.



"Se equivocó en tocarlo pero no pasa a más", indicó.



Por lo pronto esperará a que la Comisión tome una decisión sobre el jugador.



Súper Deportivo publicó que el defensa central de León tiene un par de videos en los que se aprecia que no trata de darle un cabezazo al central, el estadounidense Rosendo Bermúdez.



La semana pasada, León disputó dos amistosos: ambos los perdió. Ante el Club Santos el marcador fue 4-0 y ante Chivas cayó 2-0.