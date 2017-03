Jaguares-León ya tiene fecha y hora

EL UNIVERSAL Publicada el

Finalmente quedaron reprogramadas las fechas y horarios de la Jornada 10 del presente torneo Clausura 2017 de la Liga MX. Recordar que dicha semana no se disputó por un parón que hicieron los árbitros de la competición.



La fecha arranca el martes 11 de abril a las 19:00 horas con el partido entre Jaguares y León. Ese mismo día, pero a las 21:00 horas, se enfrentarán Tigres y Chivas; mientras que a las 21:30 horas se verán las caras Veracruz y Puebla.



Para el miércoles 12 de abril habrá cinco juegos: Querétaro vs. Tijuana (19:00), Santos vs. Monterrey (19:30), América vs. Necaxa (21:00), Pachuca vs. Morelia (21:06), y Atlas vs. Pumas (21:30). El jueves 13 de abril cierra la jornada el choque entre Toluca y Cruz Azul a las 21:00 horas.