Paracetamol y Messi, contra los 3.600 metros de altura de La Paz

Argentina podrá respirar un poco más tranquila en los 3.604 metros de altura de La Paz (Bolivia) tras la ajustada victoria del pasado jueves ante Chile en Buenos Aires. El equipo de Edgardo Bauza intentará consolidar la tercera posición en las eliminatorias sudamericanas en una ciudad que casi siempre le ha resultado hostil. Una derrota podría volver a dejarla en el puesto de repesca, con solo cuatro partidos por disputarse (uno de ellos en Montevideo ante Uruguay). La última victoria albiceleste en la asfixiante altura boliviana (1-2) fue bajo la dirección de José Pekerman en 2005, rumbo a Alemania 2006. Después, sufrió la mayor goleada en contra de su historia en aquel 6-1, con Maradona en el banquillo en 2009, y un empate 1-1 en la clasificación hacia Brasil 2014. Es el país donde más veces ha perdido en eliminatorias. Cuatro de sus veinte derrotas desde 1957 han sido allí.

Cada cuerpo técnico tiene su propia receta para combatir los males que acarrean los metros y la falta de aire de La Paz. Algunos aseguran que los días de adaptación favorecen el rendimiento físico de los jugadores. Otros confían en los tanques de oxígeno en el vestuario. Bauza procura, en cambio, pasar el menor tiempo posible en los más de 3.600 metros. Es una práctica habitual. Los jugadores argentinos volaban este lunes por la tarde a Santa Cruz de la Sierra y llegan a La Paz el mismo martes, menos de tres horas antes del partido. Messi, quien nunca ganó en esa ciudad, y la plantilla todavía estarán en el avión a las 13.00 bolivianas. El partido se juega a las 16.00.

“Para jugar a la altura no hay cóctel. Son 3.600 metros de altura y se la tienen que aguantar. Para ello hay que estar físicamente bien. Hay síntomas, como dolores de cabeza o náuseas. Les daremos paracetamol para evitar el mareo, que es el primer síntoma. No hay más”, dijo este martes Bauza.

La selección local ha preparado todos los detalles de cara al enfrentamiento contra Argentina. Para el partido contra Colombia, el pasado jueves, el técnico Mauricio Soria, dejó a ocho jugadores en La Paz. Seis de ellos serán titulares esta tarde y ocho de los, probablemente, once alineados juegan en alguno de los dos grandes equipos de la ciudad boliviana: The Strongest y Bolívar. Bolivia no tiene posibilidades de clasificarse a Rusia 2018, pero estos encuentros se viven como una final en La Paz. Durante estas eliminatorias, Bolivia no ha podido, sin embargo, sacar ventaja de ese fenómeno. Jugó seis partidos en La Paz, ganó dos, empató uno y perdió tres.

En la previa del partido, Bauza, que había asegurado que su equipo había jugado “10 puntos” ante Chile, redobló la puesta. "Pondría un punto más", dijo sobre la actuación de su equipo. El técnico no jugará con cinco defensas como se pensaba. Alineará un 4-4-1-1, con Messi y Pratto en ataque. Podrá probar, una vez, más a su ‘nueve’ favorito, porque Higuaín fue suspendido por acumulación de amarillas, al igual que Mascherano, que no estará en el centro del campo. Agüero, titular ante Chile, será suplente junto con Dybala, que se ha recuperado de una molestia muscular. El delantero de la Juventus es uno de los preferidos del técnico.

Argentina dependerá de la figura de Di María, cuya condición física no ha sufrido tanto en los anteriores partidos en La Paz. Con su despliegue y su velocidad, el extremo del PSG puede romper el partido, aunque Bauza apuesta a protegerse a través de la posesión. El equipo, en la pizarra, aparenta mucho más compacto que el que utilizó contra Chile, pero cuenta con pocos centrocampistas de recuperación. Si pierde el control del balón el equipo sufrirá para soportar el cansancio y la falta de aire.