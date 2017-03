Urgen líderes, no ídolos

LUIS GERARDO LUGO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Siempre que las ‘vacas flacas’ se alzan como titulares indiscutibles en un equipo, es inevitable mantener ante las veladoras a aquellos técnicos y jugadores que dieron el último lustre a los colores, escudo y vitrinas.



Desde el ‘Bi’ de La Fiera, los nombres de Gustavo Matosas por un lado y Rafael Márquez por otro, estarán en la mente de la afición como los referentes para quienes ahora se ubican en los lugares que ocuparon. Esto se acentúa porque hoy se tiene a un timonel en el ojo del huracán y a centrales que han utilizado más la cabeza para agredir que para defender adecuadamente.



Desde que los Verdes se encauzaron hacia el descenso y durante los años del infierno en el ascenso, generalmente se tuvo la creencia de que sólo Víctor Manuel Vucetich era el único timonel capaz de recobrarle la grandeza a este club. Hasta que apareció Matosas.



Para el charrúa hay un claro bloqueo para que de nueva cuenta dirija en México a consecuencia del llamado pacto de caballeros por ser sincerote y también hay que decirlo, porque en varias ocasiones esa sinceridad se pasó de tueste. Siempre que Matosas esté sin equipo será candidato natural al banquillo leonés y cada vez que consiga chamba en otro club vendrá la tristeza para aquellos que añoran su regreso.



Con Rafa podríamos hablar de lo mismo. El histórico central no tiene el carisma de un ‘cae bien’ pero su liderazgo y peso en la cancha fueron clave en las últimas estrellas de La Fiera, único equipo con el cual ha gozado las mieles de la gloria en México.



El viernes pasado con el Tri jugó como un verdadero káiser. Rafa ya no tiene piernas que le alcancen físicamente, pero tiene cerebro para jugar y esto puede mucho más que dedicarte a correr como loco.



En el zamorano se palpa a leguas su ubicación individual y visión en cancha, además de los hilos que mueve en torno al funcionamiento, cualidades que en el presente esmeralda escasean.



A falta de siete jornadas para que termine la pesadilla leonesa, la directiva sabe que la reestructuración en el equipo es más que necesaria. Con un técnico que se pierde en las decisiones y jugadores cansados mentalmente, el cambio debe ser tajante.



Ni sopa recalentada ni amor por segunda vez. No se puede asegurar que un hipotético regreso de Matosas devolverá al León a los reflectores, pues bien puede ser con otro técnico que se logre esto. Sin embargo, lo que siempre ha dado garantías de éxito son jugadores con mentalidad ganadora hasta en las ‘cascaritas’, cosa que ya los Verdes ni siquiera hacen.



Líderes, no ídolos, son necesarios en el León y en esto la directiva tiene mucho que ver desde el grito de ya. Se debe pensar en un estratega que sepa imponerse ante los intereses de vestidor y en futbolistas que entiendan que no sólo con sudar la camiseta se cumple.



No se tiene porqué ser olvidadizo y sí siempre agradecido con quienes le han dado títulos al club, pero también hay que saber cuál es el momento para dejarlos ir.



Detrás de todos los campeonatos del León hubo por lo menos un líder al mando con una tropa con hambre de triunfo.



El tiempo es suficiente para planear un mejor futuro verdiblanco y si no se aprovecha, será innegable vivir del recuerdo y alimentarlo con las odiosas comparaciones.



