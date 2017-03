Abusan menores de ‘aguas locas’

ANDREA MURILLO Publicada el

Las bebidas alcohólicas que se sirven en las fiestas clandestinas de León comenzaron a alarmar a las autoridades locales, por lo que pidieron apoyo a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), para saber el nivel de riesgo.



El 17 de marzo pasado, la Dirección de Fiscalización, a cargo de Francisco Arenas Hernández, realizó una inspección en la colonia Los Castillos y encontró una fiesta clandestina en la calle Sardaneta; a dicho evento alcanzaron a llegar 60 personas de las 250 que se esperaban. El 80% eran menores de edad.



“Encontramos botellas de tequilas, de aguardiente, de mezcal sin sellos (marbete) y en una tina había bebida preparada, los jóvenes le llaman ‘agua loca’, no sabemos con qué la preparan, pero dicen que la combinan con alcohol y aguardiente, ésta tenía un color azul”, describió Arenas Hernández.



La fiesta apenas comenzaba a las 8 de la noche, cuando Fiscalización arribó el lugar por la alerta de un reporte ciudadano. Un salón de fiestas fue el punto de reunión de menores de apenas 13 y 14 años, a quienes al parecer se les cobró de 100 a 150 pesos de cover.



“Los organizadores lo manejan como fiesta de cumpleaños, pero no es así. El cobro no lo hacen en el lugar, se les pide (a los asistentes) el dinero con anticipación”, señaló el funcionario.



En este caso, los inspectores de Fiscalización se dirigieron con los organizadores de la fiesta para que mostraran el permiso del evento y para venta de alcohol; ante la falta de esto, la dependencia recogió la mercancía.



“No comprobamos que hubiera consumo en los menores de edad, nos fuimos directo a la falta de permisos. En lo que se recogía, los menores se edad esperaban afuera del salón y después se retiraron, algunos con sus padres”, indicó Arenas.



Los padres de familia cooperan con llevar a sus hijos a este tipo de reuniones, sin saber a lo que se exponen los menores, “los padres no saben o no quieren saber en dónde están sus hijos”, criticó.



El 26 de febrero pasado, Fiscalización descubrió en un inmueble de la calle 5 de Mayo, en la Zona Centro, un “after”, es decir, una fiesta que se hace después de que cierran los antros o bares. A este evento asistieron mayores de edad.



“En ese lugar encontramos botellas de mezcal que no cuentan con ningún marbete, una botella de vodka que sí trae su marbete; se citó al organizador, pero es momento que no se ha presentado. La mercancía sigue en la dirección”, mencionó.



De ambas fiestas se retiraron 107 litros de alcohol, que habían sido colocados en botellas de refrescos de 2.5 y 3.0 litros, así como en frascos de vidrio y garrafones. Las dudosas bebidas son de color azul, verde y café.



“Los jóvenes platican que le ponen dulces para darle color, o bien jarabe para la tos o bebidas energetizantes, pero aún no se comprueba. Se le está avisando a la SSG porque ellos pueden hacer el análisis de esos productos.



“No se había presentado el caso de que aparentara ser bebida irregular, pero a raíz de estos eventos es donde pediremos el apoyo para revisión. Por el tipo de bebidas nos alarmamos; primero, se revisará y veremos si es o no adulterado”, detalló.



Después de que se analice, el alcohol se destruirá.



“Hace algunos años, se mandaba la bebida a bodegas para su destrucción, ésta será la primera ocasión que me toque destruir, pero tengo que consultar de qué forma se hará”, aclaró.

Cancelan 17 fiestas

El año pasado, inspectores de Fiscalización cancelaron 17 fiestas clandestinas, donde los asistentes consumían cerveza, ron y solventes.



La fiesta a la que asistieron más personas se realizó en un edificio del bulevar Adolfo López Mateos, donde participaban unos 500 jóvenes, muchos de ellos menores de edad.



También en las colonias Los Ángeles, San Juan Bautista, Las Américas, Desarrollo del Carmen y La Selva se han detectado bailes sonideros, conciertos y fiestas que carecen de permiso para ser realizadas y vender bebidas.



“(De una sola fiesta) confiscamos más de 3 mil 2 cervezas y 144 botellas de ron... esas botellas contaban con su marbete y venían en cajas, aún no eran abiertas”, señaló el director de Fiscalización.



En estos casos, según Francisco Arenas Hernández se imponen sanciones a los organizadores y los montos se determinan una vez que se realicen las audiencias por falta de permiso para fiesta y por no tener para venta del alcohol.



De acuerdo con el reglamento, por no contar con autorización para el evento la sanción va de los 2 mil 200 pesos a los 4 mil 400. Y al no tener autorización para vender bebidas alcohólicas, el monto puede alcanzar hasta los 109 mil pesos.



“Es fácil decir que nosotros como autoridad no hacemos nada para evitar estos riesgos para los jóvenes, pero se trata de una responsabilidad compartida. Nosotros, como autoridad, hacemos un llamado a los padres de familia para trabajar en equipo: que nos ayuden cuidando a sus hijas e hijos, que sepan dónde están y a dónde van”, añadió el director.

Aumentan riesgos bebidas dudosas

Se acercan las vacaciones y con ellas, el abuso del alcohol, que está ligado con un gran porcentaje de accidentes, limitaciones físicas y muertes, aseguró Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la SSG.



“La bebida forma parte de la distracción y el relax cotidiano. Siempre recomendamos no abusar de su consumo, porque hay riesgos y se potencializan con el uso de bebidas de dudosa procedencia: adulteradas o ilegales”, señaló.



El primer daño es a nivel del tubo digestivo, a la altura del estómago; se presenta irritación excesiva que puede provocar erosiones, úlceras, procesos tumorales a largo plazo, problemas hepáticos muy severos por intoxicación, sobre todo cuando se consume alcohol metanol, que no es de consumo humano y su uso puede dañar al sistema nervioso y al nervio óptico.



El director señaló que las botellas que más se falsifican son las de mayor consumo, por ejemplo, tequila, ron y brandy.



En 2016, las Jurisdicciones Sanitarias reportaron 50 visitas de vigilancia en establecimientos que venden bebidas alcohólicas, en las cuales se verifican las condiciones sanitarias del establecimiento, el etiquetado de los productos y se realiza un muestreo para determinar si el alcohol se encuentra adulterado.



En los establecimientos se encontraron deficiencias comunes como no contar con Aviso de Funcionamiento y gabinetes sanitarios sin papel, agua y jabón y botes de basura sin tapa.



En esas visitas, “no decomisamos bebidas de esta naturaleza”, indicó Carlos Zuñiga.



Las inspecciones se acentúan en temporadas de vacaciones, dijo, pues es más probable que se circulen bebidas de dudosa procedencia.



“Realizaremos vigilancia exhaustiva sobre la no venta de bebidas alcohólicas ni la administración de bebidas alcohólicas a menores de edad. Vamos de la mano con otras dependencias”, puntualizó.



Según Zuñiga Durán, como autoridades están abocados “a disminuir los riesgos con el abuso del alcohol o consumo de alcohol adulterado. Estamos encontrando que el consumo de bebidas embriagantes se inicia a edades más tempranas y los daños se presentan con mayor intensidad”.



Durante 2016, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó el aseguramiento de productos irregulares en el País, entre los cuales destaca un millón 780 mil 384 litros de alcohol irregular, así como la suspensión de 14 establecimientos por la venta de bebidas irregulares.