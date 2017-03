Alista leonés recorrido en moto por el mundo

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

Con 18 años Bernardo Logar está por cumplir su mayor sueño: viajar por el mundo en su motocicleta buscando sus propios recursos para sobrevivir.



Su regalo al cumplir 15 años fue su primer viaje en ese vehículo, acompañado por su papá y su abuelo, ambos con varios años de experiencia en el motociclismo.



Entonces surgió la idea de hacer un viaje por su cuenta.



“Es algo que yo veía muy lejos, decía que lo lograría cuando tuviera 40 años y mis hijos ya estuvieran grandes, pero puse una fecha (límite) y es el domingo 20 de agosto del 2017”, dijo convencido Bernardo.



‘Isabella’, su motocicleta Kawasaki KLR 650, será su única compañera en los cinco años que estima durará el viaje.



El Gobierno del Estado, el Municipio de León y la agencia de viajes Mundo Joven patrocinan a Bernardo con noches de hospedaje, alimentos o contactos en los países que visitará, a cambio de publicidad en su página de Facebook Dream it. Do it. con Bernardo Logar, que tiene más de 31 mil seguidores.



El viaje comenzará en Ushuaia, Argentina; incluye visitar Astralia y países de América, Europa, África y Asia, para regresar a Estados Unidos y al final volver a México.



“Evitaré lugares como El Salvador y Honduras por seguridad, pero espero que ya de regreso todo esté mejor para poder conocer”, dijo.



El gusto por las motocicletas hizo que Bernardo trabajara en un taller mecánico hace algunos meses, pero ahora se enfoca en reforzar los conocimientos que le permiten reparar con sus propias manos su motocicleta.



Si no logra reunir la cantidad de dinero que necesita para el viaje, Bernardo igual partirá y está dispuesto a trabajar para conseguirlo.



“No importa si el viaje se alarga por trabajo, algo que siempre me han enseñado es que hay que vivir el momento y no andar con prisas”, expresó el joven.



“He tocado muchas puertas, pero diario dedico seis horas frente a la compu mandando correos a patrocinadores, eso es mi trabajo desde hace siete meses porque ya he conseguido algo para comenzar mi sueño”, dijo.



Planea llevar tres maletas con los artículos indispensables, además de una casa de campaña ya que el 60% del recorrido será por caminos de terracería y tendrá que pasar la noche bajo las estrellas.



Bernardo está a punto de comenzar cursos de navegación GPS, primeros auxilios y qué hacer en espacios hostiles.



