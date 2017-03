Estafan con juegos de mesa

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Desde hace unos meses, se han detectado a grupos de estafadores que enganchan a leoneses en lo que hacen parecer un simple juego promocional, que termina por sacar de los bolsillos de varios de ellos hasta seis mil pesos en el afán de obtener un atractivo premio.

Autoridades no han podido erradicar estas prácticas y académicos detallan que son estrategias peligrosas ante las cuales la ciudadanía debe estar atenta.

Cómo operan

La llegada al estacionamiento del supermercado o el centro comercial puede incluir una inesperada bienvenida. Con ropa casual pero notoria sonrisa, una joven de no más de 30 años se acerca. "Amigo, venimos de Soccermanía, estamos regalando cortesías para que participes por muchos premios, es bien fácil".

Alguna respuesta negativa es recibida con insistentes ofrecimientos de una oferta casi imperdible, pero la afirmativa es seguida de la rápida indicación, "mira, acompáñame de este lado".

Una sencilla carpa, sin algún elemento de identificación como texto o logos, alberga no menos de una decena de aparatos electrónicos, entre pantallas planas, teatros en casa, licuadoras, extractores de jugos y varios más, rodeados sólo de algunas mesas.

Pero la llegada no es inmediata, pues los cinco anfitriones detrás de las mesas permanecen ocupados, atendiendo a otros cinco de los que fueron convencidos de la jugosa oportunidad.

"Nada más vamos a esperar un momento ¿va?". Además de esa distancia, las promotoras de la dinámica recuerdan a los moradores de esa carpa que bajen la voz, al siguiente participante se le debe dejar en expectativa, alguno que otro prefiere dejar la fila de espera.

Mientras tanto, los promotores se mueven de una fila a otra de los estacionamientos, acercándose a los que van descendiendo o que apenas dejan sus vehículos para también tratar de convencerlos.

Una vez llegado el turno, la promotora acerca al "afortunado" a la mesa, "¿le regalas una cortesía?".

"Buenas noches, amigo. Te voy a explicar cómo es el juego, si te agrada, lo puedes participar; si no, no te preocupes", explica otro joven, detrás de la mesa.

Sosteniendo un tablero de madera con 100 orificios acomodados en cuadrícula, explica: "Debemos de acumular 100 puntos para que tú puedas escoger un regalo de los que tenemos acá atrás, debes de marcar números rojos para que tú vayas avanzando hasta que llegues a 100, debes de tirar las canicas, se van a sumar y el resultado se busca", dice al momento de apuntar a una hora enmicada a la derecha.

En esa hoja, se encuentra una tabla de "equivalencias", al lanzar las nueve canicas en aquel tablero que tiene asignado en cada orificio una cantidad, éstas se suman y se busca la cantidad obtenida en esta tabla, donde cada cantidad obtenida se traduce a puntos para "avanzar" o "retroceder".

"Rojos avanzas, negros retrocedes. Tírale dos veces, a ver qué te toca, si después de las dos veces quisieras continuar con el juego, ya tendría un costo de 25 pesos". Pero en algunas de las cantidades de puntos que se obtiene, incluso marca como castigo, que ese tiro se paga doble.

Se tiran las nueve canicas. Con habilidad, el anfitrión suma las cantidades y remite a la tabla de equivalencias, "tú ya iniciaste con cinco puntitos de ventaja, te van a hacer falta 95 para llegar a 100 y puedes escoger un regalo, si no quisieras el regalo, a cambio de eso te doy una garantía de cinco mil pesos".

El segundo tiro da un total de 29 puntos, el anfitrión apunta a la tabla "búscate el número 29, son menos cinco, de esos cinco que llevabas te quedas en cero", la advertencia es que el siguiente tiro ya tendrá un costo de 25 pesos. Algunos optan por retirarse, otros continúan en el juego.

Estando en esa mesa, se alcanzan a escuchar los argumentos para convencer a los que ya avanzaron en el juego, "mira, ya nada más te faltan 50 puntos y ve lo que te puedes llevar", las miradas se clavan en el tablero y se mueven también entre los relucientes premios aún en sus cajas, ¿seguir o parar?

Ésta es la forma básica de operar de estos grupos que se pueden encontrar principalmente en estacionamientos de centros comerciales.

Sin origen detectado

En entrevista para am, el director general de Fiscalización del Ayuntamiento leonés, Francisco Javier Arenas Hernández, indicó que la presencia de estos grupos de estafadores se ha detectado desde hace "varios meses".

No se ha determinado cuántos de estos grupos operan en la ciudad y también afirmó que no se han detectado sus lugares de procedencia, pero "entre ellos mismos hablan de buenos y malos", e incluso algunos han buscado permisos para usar espacios y realizar esta actividad, pero no se les han otorgado.

"Tenemos que tomar muy en cuenta el perjuicio que están generando a la gente, muchos se dejan envolver, con el interés de ganarse un electrodoméstico. Nos platican que hay gente que les han sacado hasta cuatro, cinco, seis mil pesos, por ´compensación´, como dicen ellos, les dan algo", narró el funcionario local, quien mencionó que también se han encontrado otras modalidades de "juegos", pero con el mismo fin.

La dependencia solicita el retiro voluntario a estos grupos, a veces con la presencia de policías municipales, sin que hasta ahora se haya dado necesidad de alguna detención, "afortunadamente, sí han accedido".

Arenas Hernández mencionó que son constantes los encuentros de los inspectores de su dependencia con estos grupos y aunque acceden a los retiros, "no entienden" y son encontrados nuevamente.

Juegan con racionalidad: antropóloga

La licenciada en Sociología y doctora en Antropología Social de la Universidad de Guanajuato, Jessica María Vega Zayas, enfatizó que: "son juegos muy peligrosos, la gente debe tener mucho cuidado".

"Lo que hacen es emocionar a la gente, bajo el sentido de que habrá un premio, (...) el asunto es que al ser un juego, la gente relaja su capacidad de análisis y termina cayendo. Es una cuestión de racionalidad, están jugando con ese aspecto de las personas, y están jugando con una racionalidad limitada porque la gente no cuenta con la información".

Por otra parte, subrayó la vulnerabilidad de las personas de recursos limitados o de zonas con rezago educativo, pues, "en la medida en que disminuye la escolaridad, la capacidad de abstracción para poder hacer la relación beneficio–costo es menor. Si se hiciera a través de una transacción directa, la gente más fácilmente se daría cuenta de eso, pero lo hacen por un juego y así es como construyen el engaño".

"La idea es que voy a invertir, quizá 500 pesos y me voy a ganar un premio, pero el asunto es, ¿cuál es la probabilidad de ganarse ese premio? Al ser un juego, la gente relaja su capacidad de análisis y termina cayendo", mencionó Vega Zayas.

Finalmente, la también experta en seguridad pública y justicia advirtió que las tiendas o centros comerciales en cuyos estacionamientos o espacios se instalen estos grupos de estafadores, deben estar atentas para el inmediato reporte, pues la omisión del retiro de éstos puede ser una forma de complicidad, pues los clientes llegan a pensar que estos "juegos" son parte de la promoción de los comercios.

Aprovechan lagunas en ley

Expertos consultados por am señalaron que las dinámicas de "juego" usadas por estos grupos están diseñadas para aprovechar lagunas que existen en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que desde 1947 está en vigor en el país, y también su reglamento, que fue establecido apenas en 2004.

De esta forma evaden la obligación de requerir permisos al área de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación.