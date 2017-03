Hacen carrera benéfica ... pero no participan

VANIA JARAMILLO Publicada el

La segunda carrera “Jóvenes de Corazón” en el Parque Metropolitano en beneficio de los adultos mayores realizada ayer fue organizada por diputados locales del PAN, pero la mayoría no participaron.



El coordinador parlamentario, Éctor Jaime Ramírez Barba fue uno de los que sí participó en la carrera que se dividió en dos etapas; una de 4 y otra de 7 kilómetros.



“El año pasado los fondos los dimos a dos asociaciones, una que se dedicaba a ayudar a los adultos mayores por despidos injustificados y la otra a una casa hogar para ancianos que requería apoyos más importantes y se pudo poner un techo”, indicó.



“Cada vez somos menos hijos y los papás se encuentran abandonados, muchos adultos mueren por desnutrición y no es posible”, comentó.



La inscripción fue de 150 pesos y el Parque Metropolitano participó como patrocinador al no cobrar el acceso.



Los alrededor de 45 mil pesos que se juntaron, más otros apoyos adicionales serán destinados a la Casa de Asistencia y Rehabilitación para Indigentes (CARPI) que atiende adultos con déficit alimenticio.



La iniciativa del evento fue de los legisladores Libia Dennise García Muñoz Ledo, Juan Carlos Muñoz Márquez y Juan Carlos Alcántara Montoya.



Al cuestionar a Ramírez Barba por qué era el único que participó aseguró que “todo mundo está apoyando la carrera, mucho de sus equipos están corriendo y personas de su distrito”, señaló.