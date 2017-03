Pide descuento en autopistas en reparación

REDACCIÓN Publicada el

La diputada federal, Adriana Elizarraraz Sandoval, informó que la semana pasada solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reducir los costos de peaje en autopistas que están en reparaciones.



“Esta semana estuvimos solicitando, por medio de un punto de acuerdo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que las autopistas que estén en reparación, el peaje no sea del 100% sino que haya una disminución.



“Tú estás pagando por un servicio que no está al 100%, entonces aquí ya se hizo el llamado a la SCT para que lo considere”, subrayó.



La legisladora destacó que la autopista Salamanca-Querétaro, donde el pasado jueves ocurrió un accidente a la altura de Galaxias del Parque, está en constante mantenimiento.



“Ya casi dos años no ha habido una temporada en que se pueda circular libremente por la autopista, siempre está en reparación, hacen falta señalamientos”, afirmó.