Asteriscos

*** VISITAR REFINERÍA



La Comisión Especial de San Lázaro para Estados con plantas de Pemex le pidió al director general, José Antonio González, que les agende una fecha para visitar la refinería de Salamanca. Esperan cita.



*** LA RECONFIGURACIÓN



En ese órgano participan los diputados federales del PAN, Karina Padilla y René Mandujano. La visita tiene el objetivo de insistir en la urgencia de acelerar la reconfiguración de la planta en Salamanca.



*** DEUDA SOCIAL



Luego de la tragedia que dejó siete muertos en la refinería, esta semana la salmantina Padilla Ávila presentará un punto de acuerdo más que, como otros que Pemex ignoró, les recuerde la deuda social.

*** RESERVAN DATOS DEL PARQUE HIDALGO



La asociación “Déjame Plantado” ha hecho público que la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP) les respondió a una solicitud de información que hay un acuerdo de reserva por dos años del proyecto de la segunda etapa de rehabilitación del Parque Hidalgo. En la sesión de Ayuntamiento el regidor Sergio Contreras pidió una revisión de esa reserva de información.



* LA CLASIFICACIÓN



De acuerdo a la respuesta de la UMAI a Déjame Plantado, de la segunda etapa se realizan modificaciones al proyecto original con el fin de disminuir el impacto ambiental por la rehabilitación y con lo que se busca dar cumplimiento a las recomendaciones de la Dirección de Gestión Ambiental. Y que es por eso que se reserva en tanto las modificaciones estén culminadas y se inicien las acciones.



*ENTÉRENSE AL FINAL



Actualmente está en ejecución la primera etapa con una inversión de 20 millones. El diputado federal, Miguel Ángel Salim, quien etiquetó ese recurso, ya adelantó que para este año los 18 millones que le asignan del fondo Fortalece también los destinará al Parque Hidalgo. Así que la obra forzosamente debe ejecutarse este año y luego no se entiende una reserva por dos años, cuando ya esté terminado.



* QUE NO HAYA DUDAS



La primera etapa generó polémica con algunos vecinos y ambientalistas por las talas de árboles. El Municipio respondió que se trataba de árboles enfermos o hacinados y que se justificaba. Lo que Déjame Plantado quiere, y al Municipio le conviene, es que no haya ninguna duda de las nobles obras.



* SEGUNDA ETAPA



La segunda etapa consiste en: integración de escultura existente de la fuente, área de fuentes bailarinas, plaza principal, juegos infantiles, área de ejercitadores, módulo de baños públicos, bodega, foro abierto, plaza para el foro, andador principal y secundarios, banquetas, jardines, mobiliario y señalética.



* PETICIÓN A SALIM



Déjame Plantado aprovechó también para entregarle el 13 de marzo una carta al diputado Miguel Salim en la que le pide intervenir para que no se tale ni un árbol más en la rehabilitación del Parque y hacer un plan de reforestación a 10 años con especies nativas y el saneamiento de los árboles existentes. Además de garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones del proyecto de mejoras.

*** RIESGO AUTORIZADO



Luego de la tragedia del jueves cuando un tanque pipa que llevaba cerca de 30 mil litros de combustible ardió por una explosión que causó daños a 10 casas, cuatro autos, y un policía federal arrollado por una pipa de Caminos y Puentes Federales que acudió al lugar a prestar auxilio, las autoridades defienden la legalidad de los fraccionamientos en Galaxias del Parque y colonias aledañas.



* SIN EXPLICACIONES



Se habla de legalidad pero no hay explicaciones creíbles ni legales de por qué hay fraccionamientos tan cercanos a la autopista Celaya-Salamanca, lo cual deja a las colonias en permanente riesgo. Basta un vistazo a la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la que se precisa respecto a la prevención y reducción de riesgos en asentamientos humanos.



* QUÉ DICE LA LEY



La normas establecen que, cuando se habla de proyectos u obras en zonas de alto riesgo, las autoridades, antes de otorgar una licencia de uso de suelo y edificaciones o construcciones, deben solicitar un estudio de prevención de riesgo para garantizar que se realizaron las medidas de mitigación.



* A 15 METROS



Una de las explicaciones “legales” es que el espacio entre la autopista y las viviendas, donde el jueves pasado ocurrió el accidente, es aproximadamente de 15 metros. Los vecinos aseguran que se trata de una zona de permanente riesgo debido a que constantemente hay accidentes carreteros en el tramo. Las autoridades lo han reconocido. Pero no determinan cuál es el nivel de riesgo, y cómo minimizarlos.



* YO NO FUI



Gustavo Baez Vega, director de Desarrollo Urbano Municipal, aseguró que el actual Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico con el que se rige obliga a un análisis de riesgo para autorizar la construcción de fraccionamientos. Pero no tardó en aclarar que cuando se autorizó la construcción de Galaxias del Parque, en el año 2005, la normatividad de entonces permitió la construcción.



*** LENTOS PARA COBRAR



El exsecretario general del Congreso del Estado, el panista Jorge Espadas, hizo pública en redes sociales su queja por la atención en la oficina recaudadora del Municipio en Plaza Mayor, a la que acudió el pasado 21 de marzo a pagar una infracción de Tránsito y tardó más de una hora.



* MULTAS DE TRÁNSITO



En la sesión de Ayuntamiento el síndico Carlos Medina hizo eco de este tema. Contó que fue a la misma oficina a pagar, aunque luego se dio cuenta que ahí no le tocaba, y constató las quejas de otros ciudadanos, al hablar con los servidores públicos le hicieron ver la necesidad de mayor personal. El panista destacó la prueba piloto que ya aplican para el pago en el momento, que en mucho ayudaría.





Panista oaxaqueña contagia valor

La diputada local de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, fue invitada por el Comité Directivo Estatal del PAN para dar una plática en León bajo el tema “Vivir sin miedo”. La política indígena les compartió su historia que cobró relevancia nacional al ser despojada de la alcaldía de su comunidad, bajo el argumento de que las leyes tradicionales no otorgan derechos a las mujeres, y ahí comenzó su lucha.



Fue Diputada federal por el PAN en 2012 y Premio Nacional de la Juventud.



“Empecé a experimentar la palabra discriminación, porque hueles a montaña, porque tus facciones son diferentes, pero también entendí que tenía qué demostrar a esa sociedad que soy ciudadana mexicana, y que nadie iba a cambiar ese dolor si yo me quedaba ahí”, expuso.



El evento lo encabezaron el secretario general del PAN, Alfonso Ruíz Chico; la secretaria de Promoción Política de la Mujer (PPM), Luxana Padilla; y la directora de PPM, Claudia Wienckel.