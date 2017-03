Enfrentan rotación de talento zapatero

COLUMBA LÓPEZ | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Uno de los principales problemas del sector calzado ha sido la rotación del personal de áreas importantes de la producción, y, para tratar de evitarlo, las empresas han implementado medidas que les permitan retener a su talento.



Ya sea mediante aumentos de sueldo, prestaciones, bonos o beneficios extras por ser colaboradores, los empresarios buscan evitar la rotación que se ha venido agudizando en los últimos cinco años.

Falta arraigo a empresas

En la empresa Fisher y Yonger, dos factores que han identificado como determinantes para que la gente cambie de compañía es por que les ofrecen más dinero y por que no se sienten acoplados a su lugar de trabajo.



“Muchos buscan superarse ellos mismos y buscar más sueldo y estabilidad, en parte el sueldo y en parte una oportunidad de crecer con otra marca u otro tipo de calzado. Normalmente van a zapato al mismo ramo”, dijo Mauricio Ramírez, gerente de ventas de la empresa.



Para reducir la rotación, se probó brindando prestaciones extra, negociando el aumento de sueldos y apoyando a sus empleados con capacitaciones.



“Si tienen la decisión de irse, no hay poder humano que los detenga. En la fábrica hay mucha gente de muchos años, los que sí se salen son los que llevan menos. Tienen dos o tres meses, llegan un rato y se van”, indicó.



Los puestos donde hay más rotación es en las áreas de adorno, pespunte y montados, estos últimos, de los más cotizados dentro del sector calzado.

Rotación de 15%

En Santini tienen identificada una rotación de entre el 15% y 20%, principalmente entre trabajadores que no cumplen con el perfil adecuado para el puesto que ocupan.



“La mayoría se queda en el cuero calzado, a lo mejor no es directamente en otra empresa pero sí en pieles, pegamentos, plantas”, comentó Fernando Urbiola, ejecutivo nacional de ventas.



Aquí se ha tratado de cuidar todos los puestos, capacitándolos, dando prestaciones, ‘mimándolos’ y procurando que más que bienestar social, tengan bienestar personal, pues así realizan mejor sus labores.



“Muchos de ellos se van por falta de disciplina en un horario, faltan mucho, muchos se aburren de hacer siempre lo mismo, también se van, piden finiquito y a los meses regresan, se cansan de hacer lo mismo”, comentó.



Montado, pegado, pespunte, corte y adorno son las áreas en donde se da con mayor frecuencia la rotación, de hecho en esta empresa, los puestos para mujeres son los que tienen más problemas para llenar.

Se van por 10 ó 15 pesos más

Por 10 ó 15 pesos más, el talento se va a otra empresa, aunque la rotación no es alta en Workland, sí afecta, pues se da principalmente en los puestos clave.



“Los puestos donde hay más rotación varían, nuestro mercado es muy amplio, no sólo el zapato de trabajo, urbano o casual, hacemos dama y niño y eso varía mucho, sobre todo en lo que es dama; nosotros perdemos muy fácilmente los empleados y hay que estarle aumentando y aumentando el sueldo”, dijo Ángel Castañeda, gerente de Ventas.



Por la especialización de cada tipo de calzado y mano de obra calificada recurrieron a traer capital humano de Guadalajara o México.



“Yo creo que aquí debería ser lo más leal entre nuestros mismos competidores, ponerse de acuerdo, creo que la Cámara del Calzado necesita concientizar a todos los fabricantes de que tenemos que estar unidos para no tener este tipo de diferencias sobre todo en este tema”.



‘Hace 5 años no pasaba’

Esta ‘mala tendencia’ no se había visto en años anteriores y de hecho se ha agudizado en los últimos cinco, consideró Héctor García, gerente general de la empresa DASH, y afecta a las empresas en cuestión de estabilidad de producción.



“La gente se aprovecha de que ahorita se requiere más mano de obra y lo usan para tratar de obtener beneficios o amenazan con que les ofrecen en otra empresa con tal de que le subas los sueldos, o por cuestión de 50 pesos se van a otra empresa sin tomar en cuenta la estabilidad, prestaciones, en ocasiones es una guerra que está perjudicando a las empresas”, afirmó.



Dentro de Dash se observó que no importa si las estrategias de capacitación son las mejores, o las prestaciones son mayores a las de ley, el trabajo en general es escaso, para motivar el ingreso de nuevos talentos, se le otorga una bonificación a cada empleado que lleve a un nuevo elemento.



“No solamente falta en las empresas de calzado, también en las tortillerías, las tiendas; hemos recurrido a maquilar en rancho e irnos a otras ciudades menos industrializadas”, señaló.



Héctor García opinó que una de las cosas que más les han afectado es la llegada del sector automotriz y su demanda de mano de obra.

› Influye factor automotriz



Héctor García, gerente general de la empresa DASH, y Adolfo Gómez Camacho, responsable de ventas internacionales de Court, coindicen en que el aumento de rotación se debe al boom del sector automotriz.



“Uno de los factores que han influido muchísimo ha sido la industria automotriz, las manufacturas que han jalado a mucha gente para allá”, indicó Adolfo Gómez.



Para que la gente no se vaya en Court, toman en cuenta cuáles son las necesidades de los empleados para mantenerlos motivados.



“Hay mucha gente que espera a final del año para tener beneficios, y en enero empieza la deserción, después se dan de topes porque pierden antigüedad, el dominio del producto, por irse a otro lado, y se dan cuenta que no es lo mismo, y está el regreso que ya perdiste tus beneficios”, explicó Gómez Camacho.



De al menos dos años a la fecha se ha visto esta situación, además del “pirataje”, donde otras empresas ven la calidad o manufactura calificada y se llevan a los empleados de puestos importantes.