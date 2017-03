Acusa Felipe nexo de Zetas con Moreira

AGENCIA REFORMA | Rolando Chacón. Saltillo Publicada el

El ex presidente Felipe Calderón afirmó ayer que cuando el priísta Humberto Moreira gobernó Coahuila, la mayoría de los líderes del cártel de "Los Zetas" vivía en el estado, pero que el entonces Mandatario le pidió el retiro de los elementos de la Marina que envío para combatir a este grupo.

“Cuando estaba el gobernador Humberto Moreira, todos, todos los cabecillas de los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila", afirmó.

Durante el mitin de apoyo a Guillermo Anaya, quien ayer solicitó su registro como candidato del PAN a la Gubernatura, Calderón sostuvo que Moreira le llamó para exigirle la salida de los marinos, pues Coahuila no tiene mar.

"Cuando vinieron los marinos del Gobierno federal a defender a las familias coahuilenses, a defenderlas de la inseguridad, del secuestro, de la extorsión, del abuso, del asesinato, cuando vinieron los marinos a liberar junto con el Ejército mexicano a los coahuilenses de ese yugo, ¿saben qué me dijo el Gobernador Humberto Moreira?

"Me habló muy indignado, que retirara a los marinos de Coahuila, que no tenían que estar aquí, que Coahuila no tenía mar, que sacara a los marinos", sostuvo.

El ex Mandatario federal añadió que su Administración advirtió que el entonces Procurador coahuilense Jesús Torres Charles tenía nexos con el crimen organizada, pero Moreira lo mantuvo.

Calderón aseveró que los principales cabecillas de "Los Zetas" se movían "muy a gusto" en el territorio coahuilense.

"'Los Zetas', los principales cabecillas de 'Los Zetas', todos vivían en Coahuila. Todos, el 'Z-40', el 'Coss', el 'Z-42', todos vivían en Coahuila y vivían muy a gusto", aseveró.

El ex Presidente pronunció un discurso ante militantes panistas y de la alianza con UDC, Primero Coahuila y Encuentro Social, reunidos para el registro de Anaya.