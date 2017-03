Calderón dice que no perdona a Humberto Moreira

EL UNIVERSAL | SALTILLO, Coah Publicada el

“Hoy me dijeron los periodistas que si yo había perdonado a Humberto Moreira, ¡por supuesto que no!”, declaró el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, respecto a la mega deuda de 36 mil millones de pesos que heredó la pasada administración estatal, y la cual, según insiste el ex mandatario estatal, ésta fue contratada después de que dejó la gubernatura.



El panista habló ante miles de personas provenientes de todo el estado, quienes llegaron en al menos 150 autobuses y abarrotaron el Lienzo Charro. Primero se refirió a la suma multimillonaria que debe a los bancos: “Ojalá esa deuda hubiera quedado perdonada, ojalá que esa deuda no la tuvieran que pagar, pero la vas a pagar tú y tus hijos y tus nietos, Coahuila no se merece eso”, subrayó.



Además, según Calderón Hinojosa, Moreira Valdez le exigió sacar a la Marina Armada de México de la entida, cuando en ella vivían “cómodamente” cabecillas de Los Zetas.



Señaló que Coahuila ha sufrido mucho de inseguridad, sufre mucho de pobreza y, sobre todo, del abuso de sus malos gobiernos.



“Yo sé, me consta, que quienes han gobernado este estado han abusado de su poder, han permitido que la complicidad con la delincuencia haga a miles y miles de coahuilenses verdaderas víctimas”.



Asimismo, el líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, la senadora, Silvia Guadalupe Garza Galván, su colega, Luis Fernando Salazar Fernández, diputados, alcaldes, y Santiago Creel Miranda, cobijaron a Guillermo Anaya Llamas, luego de que solicitó su registro como candidato a gobernador ante el Instituto Estatal Electoral.



El aspirante reiteró que recuperará el dinero robado, que meterá a la cárcel a los Moreira y que Coahuila tendrá la justicia que merece.



Durante el evento partidista ponderó las cualidades de Guillermo Anaya Coahuila señaló que va a ganar y volvió a arremeter contra el saltillense:



“Ustedes van a tener un gobernador, no como el que les acabo de mencionar miren: Humberto Moreira es tan malo, tan malo, tan malo, que ya no lo quieren ni en el PRI, por eso se está postulando por otro lado” (para diputado plurinominal por el Partido Joven).