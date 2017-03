Reinoso llega al Celaya

CARLOS CAMPOS Publicada el

El estratega argentino, Gerardo Reinoso será quien tome el mando de Celaya de manera interina para concluir el Clausura 2017, esperando se den los resultados para estar en liguilla.



Después de que se anunciara que Gustavo Vargas dejaría la dirección técnica de Celaya, quedó en su lugar el técnico conocido como “La Vieja” Reinoso.



El argentino ya tiene tiempo trabajando con Celaya; hace algunos meses fue nombrado asesor deportivo en apoyo de Ariel López y ya ayer trabajó con su estilo.



“Estoy contento por la oportunidad, por la situación como se dio, somos miembros de este proyecto, somos parte, me tocó hacerme cargo del equipo y sé que Celaya no está muerto, vamos a dar pelea, tenemos posibilidades de clasificar, todo depende de nosotros”, comentó.



El argentino comentó que espera un Celaya ofensivo y que es lo que se mentalizará al equipo.



“En juegos pasados, Celaya provocó muchas opciones de juego, debe jugar como el grande que es y asumir riesgos, darle la confianza al jugador, que se haga responsable y pueda desarrollar lo que se debe hacer cada uno en su puesto, es darle más volumen de juego, así tener llegada y tener opciones de gol y lograr el triunfo”, añadió.



Ante los tres partidos que tiene Celaya en puerta, dijo que darán todo lo posible para sacar la victoria.



“Todos los partidos son difíciles, pero no imposibles para Celaya; sin duda plantel y jugadores hay, es cuestión de mentalizar, este equipo crea muchas opciones de gol, debemos saber manejar los tiempos y ser protagonistas”, dijo