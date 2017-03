Continúa limpieza de laguna

RICARDO NÚÑEZ | YURIRIA, GTO Publicada el

El trabajo de retirar el lirio de la laguna de Yuriria aún continúa, las 20 personas que se contrataron para retirar ésta planta de la parte del malecón, han eliminado alrededor de 400 toneladas por semana.



César Ramírez Herrera, director de Ecología de Yuriria, comentó que este trabajo manual ha sido bueno, al día se está retirando en promedio cuatro hectáreas en la parte de Santa María.



Son 812 hectáreas de la laguna invadidas por el lirio acuático, de las cuales se tiene que limpiar para controlar su crecimiento.



Para éste mes tenían la meta de eliminar 400 hectáreas, pero al no estar trabajando la trituradora, no podrá fijar la meta.



“Bien sabemos que el lirio es un agente purificador de agua, no podemos tampoco eliminar todo el lirio de la laguna”, aseguró Ramírez.



La parte del malecón es una bahía inestable, como pueda amanecer con lirio, otro día podría estar limpia de la planta, todo se debe a la dirección del aire.



Toda la planta que es sacada de la laguna se va depositando en la orilla para que se seque, después de algunos días en que se deshidrata, una tolva recoge todo y se lo lleva para depositarlo en algún terreno que lo soliciten como composta o bien, al basurero municipal.