Gana ex empleada juicio al Municipio

REDACCIÓN | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO Publicada el

Deborah Loyola Martínez, ex empleada del área de compras de la administración e hija del ex regidor Humberto Aaron Loyola Pérez, ganó una demanda en contra del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz por despido injustificado, luego de trabajar en dicha área poco más de 3 años.



Otra ex empleada más del Municipio, gana demanda por despido injustificado y en la resolución dada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato se pide al Ayuntamiento: La reinstalación, salarios caídos, pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.



Esta es sólo una de las tantas demandas que administración con administración, incluyendo a la actual, se han perdido y en ellas se pide el pago de salarios caídos y en otros más la reinstalación de los ex empleados en sus puestos; sin embargo hasta la fecha no se ha dado a conocer a cuántas de estas demandas se les ha dado solución en la actual administración.



La demandante comenzó a trabajar para la administración en el área de compras el 13 de noviembre de 2012 y laboró en esa área como auxiliar de compras, área adscrita a Oficialía Mayor, esto sucedió cuando se encontraba al frente de la administración Timoteo Villa Ramírez.



Sin embargo el 18 de enero de 2016, cuando ya estaba al frente de la administración el actual alcalde Guillermo Rodríguez Contreras, Deborah Loyola Martínez, fue informada que sería separada del cargo.



Por lo anterior, Loyola Martínez inicio una demanda por despido injustificado, misma que ganó y en la cual se ordena se le paguen salarios caídos que se sabe rebasan los 100 mil pesos; además de la reinstalación en su antiguo puesto.



Cabe señalar que en este tipo de resoluciones, existe una fecha para que las mismas se cumplan, por lo que, de no ser así, los salarios caídos siguen aumentando en tanto no se acate la resolución.



La administración actual ha perdido ya algunas demandas interpuestas por ex empleados que fueron despedidos al entrar Guillermo Rodríguez Contreras, por lo que se presume la falta de procedimientos correctos por parte de las direcciones encargadas de dichos despidos.



En el caso de Deborah Loyola las áreas que tuvieron que ver en su despido, tuvieron que ser, su jefe directo en el área de compras, el área de jurídico, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor.



A pesar de que el Ayuntamietno había quedado en realizar una reunión especial para saber cuál es el estatus de las demandas que se han perdido y la resolución de las mismas, hasta el momento se desconoce qué acciones están tomando en las mismas.