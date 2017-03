Padecen falta de servicios como luz y gas

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

A cinco días del accidente que dañó varias casas en la colonia Galaxias del Parque, vecinos padecen ahora falta de servicios básicos.

Los vecinos de la calle Arenal, donde quedó el contenedor de gasolina el jueves pasado luego del incendio de una pipa, no tienen ni luz, ni gas. Hasta ayer el Municipio les mandó una pipa con agua.

Aunque el alumbrado público está en funcionamiento, pasaron todo el fin de semana a oscuras durante la noche en sus domicilios.

Y es que no pueden ni si quiera alimentarse, pues no pueden refrigerar alimentos, y aunque pudieran, sin gas no tienen posibilidad de cocinar.

“Ya tiene bastantes días que no tenemos luz, tenemos alumbrado público, pero en los hogares no tenemos nada, agua sí tengo, pero los demás servicios no”, comentó Candelario Silva.

“Y ve que se quemaron los transformadores y los postes, y no han venido a cambiarlos. Nosotros no fuimos afectados por el incendio, bendito sea Dios, como la gente que perdió sus casas, pero no tenemos servicios”, se quejó.

Hay otros casos como el de la familia Guerra, que les fue dañado su sistema de alarma, y los delincuentes aprovecharon para abrir su vehículo y sustraer sus pertenencias.

A estos se agrega que los afectados tampoco tienen servicio alguno para vivir adecuadamente.

“No hay agua, no hay luz, tampoco gas. Nuestras casas al interior huelen demasiado a lo que es el combustible, y necesitamos ayuda de luz, apenas nos dejaron entrar y no podemos estar aquí porque no tenemos servicios, yo tengo un bebé y no tengo ni agua pura.

“La presidenta (de colonos) nos está ofreciendo ayuda, por lo que vamos a empezar a movernos para que nos restablezcan los servicios. La inseguridad también, pues nos han venido a saquear nuestras casas”, denunció Jazmín Guerra.