Pide IP fortalecer la planeación

OMAR ISRAEL VILLICAÑA

Empresarios celayenses coincidieron en que se debe fortalecer la planeación del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) para evitar la construcción de fraccionamientos en zonas de riesgo.



En palabras del empresario Mauricio Usabiaga, el accidente en Galaxias del Parque obedeció a la impunidad que se ha tenido en los medios de planeación.



“De eso hemos platicado varias veces en el gremio empresarial, que era cuestión de tiempo el que tuviéramos un accidente como el que desafortunadamente ocurrió; estos fraccionamientos nunca se debieron de haber permitido, estar tan cerca de un área de alto riesgo.



“El pasado ya no se puede hacer retroactivo, pero sí cuidar mucho la planeación hacia el futuro y el instituto que tenemos que cuidar mucho es el IMIPE, tenemos que reforzarlo y tenemos que estar muy atentos a que realmente se proceda como legalmente debe de proceder, que no se preste a cuestiones irregulares”, remarcó.



El presidente de Desarrolladores Inmobiliarios de Celaya (DICE), Jesús Torres Ramos comentó que se tiene que tener una planeación para tener un crecimiento ordenado de la ciudad “y en esa planeación es donde tenemos que trabajar porque esta desgracias no la tenemos planeada”, dijo.



El presidente de la Asociación del Empresariado Celayense (AEC), Ismael Pérez Ordaz, quien también fue alcalde y ex Alcalde, señalo que ya se ha venido trabajando en la planeación de la ciudad dentro del IMIPE.



Los tres coincidieron en que una barrera de árboles sería una medida efectiva para mitigar riesgos en el caso particular de la colonia Galaxias del Parque.