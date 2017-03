¿Cuál es el mejor deporte?

FRANCISCO PANTOJA | Cultura Deportiva Publicada el

En la apología de la competencia, uno puede decir que el ser humano, el tiempo y el devenir de todo lo vivo, están dominados por la competencia. Aunque cada vez se nota en las personas que no buscan ya competencia sino la complacencia (de eso se hablara en otra ocasión).



La competencia siempre ha sido el principio de la vida, el que penetra desde la infancia; en ese deseo de aprender, tener más por lo que se pelea, simplemente ganar.



En ese mundo de competencia, el deporte ofrece un medio lícito y valorizado de comparación cuantitativa y se denota en donde todos los practicantes de su deporte se muestran como los defensores del deporte que hacen y se dicen a sí mismos y a los demás que su deporte es el mejor. Es una lucha constante en la comparación entre los “mundos” existentes en donde se realiza su deporte.



Se pueden distinguir tres mundos (el acuático, el aéreo y el terrestre) donde se realizan los deportes en un mundo llamado tierra, dominado por la naturaleza que los engloba.



En el mundo acuático los hay tanto individuales como colectivos, en espacios cortos y cerrados, y en lugares enormes y abiertos, desde la natación, los clavados, el waterpolo, la vela, el buceo, el remo, la pesca, todos buscando vencer a ese elemento llamado agua que tiene como facultad la presión: en otros casos es acompañado por el movimiento (las olas) lo que hace que aumente su dificultad ya que se une a los mismos competidores.



Después de dejar el agua, nos vamos a los deportes aéreos, haciendo que todo cambie de lugar en cuanto al espacio ocupado. Aquí se puede ver poca variedad de disciplinas sobre las que se debe hacerse notar que solamente existen las individuales (paracaidismo) vanagloriándose de que son no comunes y de agenciarse esa palabra tan común en todos los deportes, “libertad”; estos practicantes lo llaman libertad en “acción”, en esa posibilidad de volar en alturas no tocadas, donde los elementos contra los que se luchan son el espacio, tiempo y la masa, o sea la altura, el aire, la velocidad, el espacio ampliado y la famosa gravedad que no puede faltar como elemento primordial.



De aquí podemos pasar a los deportes más comunes practicados por los seres humanos que son los terrestres, esos que se realizan en un espacio firme, sostenible, usuales. Aquí se encuentran los más variados de los deportes, desde los individuales y los de conjunto, unos con más aditamentos o mecanismos para su práctica que otros; desde un artefacto llamado balón o pelota a los que todos siguen, como el futbol americano, soccer, el basquetbol, el beisbol, hasta el uso de servomecanismos muy sofisticados que llegan a ser dispositivos, como las carretas de autos, el ciclismo, las motos, con una cantidad de tecnología atrás de ellos como complemento