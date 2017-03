Que nada nos paralice

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Martes 4° Cuaresma. Juan 5, 1-3.5-16.

~ Luego, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: “¿Quieres curarte?”. Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua; y mientras yo voy, otro baja antes que yo”. Jesús le dice: “Levántate, toma tu camilla y anda”. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: “Es sábado y no te está permitido llevar la camilla”. Él les respondió: “El que me ha curado me ha dicho: ‘Toma tu camilla y anda’”. Ellos le preguntaron: “¿Quién es el hombre que te ha dicho: ‘Tómala y anda’?”. Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encuentra en el Templo y le dice: “Mira, estás curado; no peques más, para que no te suceda algo peor”. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. ~



Jesús sube a Jerusalén para encontrar al pueblo oprimido y liberarlo de ideologías y marginaciones. A partir de ahora, veremos cómo crece la oposición a Jesús por parte de las autoridades; en efecto, no se detendrán hasta concretar su pasión y su muerte.



El enfermo representa a la muchedumbre que ha esperado por treinta y ocho años ––es decir, una generación–– la liberación.



La enfermedad que padece el paralítico es responsabilidad suya, pero también del sistema injusto.



Si ese enfermo es imagen también del pecado que nos impide movernos libremente, caminar, amar y servir, nos provoca hoy con el objeto de liberarnos de cualquier opresión.



Fijémonos bien: mientras el enfermo espera que Jesús lo sane metiéndolo al agua, Jesús le ofrece otra posibilidad; ya no necesita de la ideología de la piscina, no necesita el recurso que todos buscan. Lo incita a actuar por sí mismo, sin depender de otros; en definitiva, a usar su libertad. Que tome su camilla y se marche, aunque sea día prohibido para cargarla por ser sábado. Jesús lo hace dueño de su pasado ––simbolizado por la camilla y la enfermedad–– para que lo deseche por siempre.



¿Cuánto hace que espero que alguien me tire a la piscina?



¿Qué estoy dispuesto a hacer para caminar por mi cuenta, para superar lo que me paraliza?



Oración:

Señor Jesús, gracias por incitarme a obrar por propia cuenta. Deseo despertar del letargo, de mi pasividad frente a la vida.



No quiero ser paralítico de fe, de vida ni de amor. Mándame levantarme y permite que mi familia nunca se paralice por miedo, por una ideología ni por el pecado. Amén.