Salva a menores alerta por incendio de su casa

De no ser por el incendo que alertó a los vecinos y que provenía de un domicilio en la colonia Álamos, en donde un hombre mató a su esposa e hirió a sus hijos, estos no hubieran sido rescatados a tiempo.



La tarde de ayer, la casa ubicada en la calle Garza en donde ocurrió la tragedia familiar, se encontraba cerrada y en los barandales de la puerta principal, se apreciaba cinta amarilla de prevención en donde se prohibía el paso.



Vecinos que pudieron ingresar al domicilio poco después de los hechos, señalaron que la mayoría de las puertas de los cuartos se encontraban cerradas y es posible que los menores no hubieran podido salir.



“Si el papá no le hubiera prendido fuego a la casa, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que pasó y ni siquiera hubiera llegado nadie, a lo mejor los niños hubieran quedado atrapados y con heridas graves, sin la posibilidad de pedir ayuda”, dijo un vecino que pidió reservarse su nombre.



Y es que después de observar el humo que salía de la vivienda, los habitantes de la zona llamaron a los Bomberos y algunos ingresaron para tratar de apagar el fuego con cubetas de agua, pensando que se trataba de un incendio accidental.



Sin embargo, luego de que rescataron al menor que saltó de la ventana del segundo piso, donde ya lo esperaban algunas personas para que no se lastimara más, fue que se enteraron de lo que en verdad había pasado.



Pues luego de la agresión, supieron que José Uriel abrió las llaves del gas y a dos distintos puntos de la casa les prendió fuego: uno en el pasillo central de la planta baja y otro en uno de los cuartos de arriba.



En una revisión por parte del personal de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encontraron diversas manchas de sangre por toda la casa, entre ellas en el piso, las paredes, los cuartos y en el baño.



Además de localizar el cuerpo de Jazmín Flores Villavicencio, de 41 años, tirada a un lado de una cama en un cuarto cerrado, hallaron en la vivienda dos hojas de cuchillos quemadas, un cuchillo de cocina completo y una navaja multiusos.



Hasta el momento el motivo de la agresión sigue siendo un misterio y por los indicios encontrados, se reveló que es probable que la discusión hubiera comenzado más temprano por la mañana. Además de los piquetes, ella presentaba golpes.



En la versión que rindieron algunas personas ante el Ministerio Público, señalaron que eran comunes las discusiones y peleas entre ellos. Se sabe que él trabajaba en una empresa financiera y ella era contadora pública.