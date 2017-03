Acabaron los moches

VANIA JARAMILLO | Shayra Albañil Publicada el

En la presentación del programa de obra municipal el alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que ya no hay moches.



Puso como ejemplo que el “mega proyecto de alumbrado público”, para que la ciudad tenga iluminación Led, se logró gracias a la austeridad, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a que no hay moches.



“Los alcances de este programa se deben a que en esta administración no hay moches”, afirmó.



Guillermo Ramos Mena, líder de la Cámara de la Construcción en Guanajuato, confirmó que ya no corrupción en contratos de obra.



“Confirmamos que categóricamente ya no hay moches y eso ha generado ahorros. Hemos seguido trabajando de manera continua en abatir 100% los moches”, dijo.