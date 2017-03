Coincide López Santillana hay dudas por Unebus

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

La falta de información provocó que concesionarios del transporte presentaran amparos contra el sistema Unebus, admitió el presidente municipal Héctor López Santillana, quien mencionó que el Ayuntamiento también carece de certeza del proyecto.



“La razón por la cual se ampararon fue porque no cuentan con los elementos de información, entonces vamos a la raíz del problema”, por lo que adelantó que se requerirán reuniones con el sector, pues “al igual que nosotros, están llenos de preguntas”.



Indicó que se buscarán detalles de manera directa y que el Ayuntamiento está a favor de un sistema que complemente el que ahora opera.



Se preguntó a López Santillana si esta información no debía tenerse lista antes de anunciar el proyecto y dijo que “eso es algo que le corresponde al Instituto del Transporte del Estado”.



El municipio señaló que el proyecto no se ha concretado en ningún documento oficial, “el único convenio que firmamos cuando se hizo la presentación fue un acuerdo de colaboración, digamos una carta de intención y hasta ahí se ha mantenido”.