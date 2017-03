¡Histórico! Prometen 5 mil millones a León

VANIA JARAMILLO Publicada el

León tendrá este año una inversión histórica en obra pública, así lo prometiron ayer el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez Márquez.



En un evento en el Teatro Bicentenario prometieron 5 mil 209 millones de pesos para 400 proyectos distribuidos en cinco áreas: Movilidad interna, Conectividad regional, el nuevo Sistema de Alumbrado Público, Fortalecimiento de comunidades rurales e Inclusión al desarrollo.



El Municipio aportará 2 mil 463.5 millones de pesos, la Federación 155.3 millones y el Estado 2 mil 590.4 millones.



Al cierre del 2016, de acuerdo con la cuenta pública, el Gobierno del Estado tenía más de 21 mil 196.5 millones de pesos en activos circulantes y no circulantes.



Los 400 proyectos de obra pública deberán estar listos antes de que termine 2017.



Pavimentaciones, ciclovías y rehabilitación de espacios públicos, forman parte de la lista de obras que anunció ayer el alcalde Héctor López Santillana, acompañado del gobernador Miguel Márquez Márquez.



El Presidente Municipal recordó que al inicio de la Administración su promesa fue ir desde las zonas de la periferia hacia el centro del municipio y ahora toca atender otras zonas.



“No queremos obras de relumbrón, no queremos obras que beneficien a los vehículos, queremos obras que propicien el impacto y el desarrollo de nuestros ciudadanos”.



“Queremos un municipio libre de crimen y de violencia, incluyendo el acoso y la violencia de género, un municipio que considere la escala humana”.



“Es a la persona a quien debemos fortalecer, no los ladrillos, no la infraestructura, no los edificios”, explicó el Primer Edil durante la presentación, en el Teatro del Bicentenario.



El recurso está dividido en cinco principales áreas: conectividad regional, fortalecimiento de comunidades rurales, movilidad interna, inclusión al desarrollo y rehabilitación del sistema de alumbrado público.



En las obras destacan, por ejemplo, la rehabilitación de los seis accesos a la ciudad en los que invertirán 70 millones de pesos.



La conclusión del tramo que corresponde a León del Eje Metropolitano, al que destinarán 80 millones de pesos.



Nueve bulevares de la ciudad también serán rehabilitados y se concluirá la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) con 223 millones de pesos.



El Gobierno del Estado comprometió invertir 2 mil 590 millones, de la Federación vienen 155 millones 395 mil pesos más y el Gobierno Municipal aportará 2 mil 463 millones 501 mil pesos.



Durante su mensaje, López Santillana presumió el proyecto de cambiar el sistema de luminarias de toda la ciudad por tecnología Led y que, dijo, se logró no solamente “solicitando, sino que los recursos se logran con buenas prácticas de gobierno, como la racionalidad y de austeridad”.



“El mega proyecto de alumbrado público que será presentado ante ustedes en unos momentos se realiza gracias a la austeridad y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo, los alcances de este programa se deben a que en esta administración no hay moches”, aseguró.





Felicita por ahorros

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, anunció la construcción de una deportiva atrás del Parque Metropolitano de León.



Durante su mensaje felicitó al Alcalde por los ahorros y lograr el recurso, pero además aseguró que para Guanajuato sería el mejor en recurso.



“Durante este año 2017 es cuando más se va a invertir, en un año de crisis. Eso habla de los ahorros y de los compromisos”, resaltó.



Además adelantó que habrá una cancha de futbol americano también en la ciudad, sin detallar en qué zona podría realizarse.