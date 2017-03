Se amparan contra Unebus y señalan favoritismo

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Empresas del Transporte Urbano de León que se ampararon contra la Ley de Movilidad del Estado y contra el proyecto de Unebus, acusan al director del Instituto de Movilidad de Guanajuato, Juan Carlos Martínez Hernández, de favorecer a la empresa Flecha Amarilla, en la que trabajó como director del área jurídica.



El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, dijo que requieren de una reunión urgente con el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues presumen que les ocultan información.



Precisó que han presentado 9 demandas de juicios de nulidad ante el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, por el convenio que celebraron el Gobierno del Estado y el municipio, el 8 de noviembre del año pasado.



También presentaron 8 amparos ante el Poder Judicial de la Federación contra el reglamento de la Ley de Movilidad, que fue aprobada el 17 de marzo del 2016 por el Congreso local, pues señalan que favorece a un grupo del transporte.



Daniel Villaseñor mostró los expedientes de las demandas presentados ante el Tribunal de lo Contencioso en la Primera Sala.



En cuando a los amparos, el dirigente precisó que fueron presentados ante los Juzgados Tercero, Cuarto y Décimo de Distrito.



Daniel Villaseñor añadió que entre las empresas del transporte que presentaron las demandas y amparos están Transleón 2000; Transportes Urbanos San Juan Bosco; Línea Centro Garita; Sociedad Integradora del Transporte Francisco Villa; Centro Coecillo; Red Optibus Norte; Red Optibus Poniente; Centro-Américas-Deportiva, y Transportes Urbanos de León.



Villaseñor sostuvo que el director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández, ha privilegiado en materia de información al Grupo Flecha Amarilla, para el que trabajó como director del área jurídica, mientras que al resto de los transportistas les han escatimado detalles acerca del proyecto..



“¿Por qué no estamos de acuerdo con Unebus?. Primero nos hace falta muchísima información; segundo porque tomamos en cuenta el convenio que se publica en un medio (Al Día) entre el Gobierno del estado , el municipio y Flecha Amarilla, donde los señores están tratando de manejar las cosas un poquito por debajo del agua.



“Ellos (Flecha Amarilla) hacen referencia a convenios que ya habían estado firmando; por otro lado hay una serie de claísulas en las que no estamos de acuerdo. Una de ellas es que el Estado y el municipio se comprometen en reparar los daños a Flecha Amarilla en el caso de que el negocio de Unebús no les salga bien, y eso va contra el erario público”.



Daniel Villaseñor dijo también que les llama la atención que el Gobernador del Estado no esté enterado de muchas cosas, según deducen de las declaraciones que ha brindado sobre el tema.



“Me sorprende que su gente no le esté informando y me refiero al director de Tránsito y Transporte, que no le informe al Gobernador sobre estos convenios y que se estén peloteando entre Estado-municipio y Flecha Amarilla. Es raro todo, pues hace mucha falta de información. Tenemos muchas dudas”.



Señaló que sobre lo que no hay duda alguna es sobre el conflicto de intereses, pues el Director del Instituto de Movilidad respalda al grupo de Flecha Amarilla.



“Yo creo que sí hay un conflicto de intereses. El municipio está ofreciendo garantía a las empresas, como el convenio que firman con Flecha Amarilla en detrimento del erario público. Es un negocio redondo”, añadió Villaseñor.



Subrayó que es lamentable que se les oculte, como transportistas, la información.



“Pero ya dimos un paso adelante, pues el 70% de los transportistas del estado estamos solicitando una reunión urgente al Gobernador, para clarificar. No nos han dado respuesta, nos mandan con la secretaria de la secretaria de la secretaria, pero no nos dan respuesta”, añadió el dirigente.



Eduardo Dorado Navarro, presidente de la Alianza de Transportistas de León, quien anteayer dijo que la molestia se deriva de la falta de información, no quiso ayer responder a los señalamientos de Villaseñor Moreno.



Martínez Hernández, director de Movilidad, no fue localizado para que diera su opinión sobre los reclamos.