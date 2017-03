Asteriscos

***BIEN, PERO...



Es positiva una inversión de 5 mil 200 millones para obras en 2017 como la que anunciaron ayer el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López. El detalle es que ya se fue la mitad del trienio.



***400 OBRAS



Para la inversión el Municipio no echará mano de deuda pública y sí mucho del auxilio del Gobierno Estatal. Lo que falta es que detallen una por una las 400 obras presumidas, que las hagan pronto y bien.



***NO MOCHES



“En esta Administración no hay más moches”, fue lo más aplaudido. Eso lleva implícito que sí los había, así que bien harían en presentar toda la información que de eso tengan ante las autoridades judiciales.

***HORA DE ANUNCIAR



El recinto de la ópera, el Teatro del Bicentenario, fue ayer escenario del evento en el que Héctor López y Miguel Márquez dieron rienda suelta a su entusiasmo al anunciar el paquete de obras para 2017. En enero de 2016 prometieron invertir 11 mil millones en el trienio, para este año serán 5 mil 200 millones. Se dijo lo que usted sabe que se dice en cada Gobierno: que se trata de una inversión histórica para León.



*IMPACTO MEDIÁTICO



Más que la espectacularidad de los anuncios, casi todos ya hechos con anterioridad, el objetivo era generar un impacto mediático de que León camina. Héctor, Miguel y sus funcionarios, desde horas antes estaban ya en el recinto dando entrevistas. En un video se proyectaron los detalles de las obras, el Alcalde habló del “espíritu” de su Gobierno y el Gober sí agarró el micrófono para repetir las promesas.



*LOS REFRITOS



Las obras de mayor monto en el anuncio son las que están en proceso como el Eje Metropolitano León-Silao, el nuevo Hospital Regional de León, el SIT, etc. Otras como el arreglo de los accesos a León fue un compromiso que Márquez hizo en su mensaje del 27 de septiembre en el I Informe de Héctor, y el Hospital de Las Joyas pues lo que tiene es un serio retraso porque la anterior constructora incumplió.



*¿Y EL CENTRO POLICIAL?



En aquel I Informe de López Santillana el Gobernador pidió al Ayuntamiento de León que donara un terreno y el Estado estaba puesto para construir un Centro Integral Policial, un CIPOL como el que en agosto pasado se inauguró en Irapuato en su primera etapa y que es espacio de recreación y convivencia para policías y sus familias. Después de ese día nadie recordó la promesa, tampoco ayer.



*REVALORAR EL IMPLAN



El Alcalde dio un espacio para el mensaje del presidente del Instituto Municipal de Planeación, Héctor Rodríguez. Algunos de los proyectos anunciados han estado en el tintero del Implan por años, como: el plan de ciclovías, parques lineales, el cierre de circuitos viales urbanos y rescate de espacios públicos.



*AUSENTES Y PRESENTES



Del Ayuntamiento no asistieron los regidores del PRI Norma López y Salvador Ramírez, del PVEM Sergio Contreras, y del PAN el síndico y secretario de la Comisión de Obra Pública, Carlos Medina. El que estuvo fue el delegado de la PGR, Jaime García, quien prometió hablar pronto de sus resultados.



*MÁRQUEZ Y EL SIT



Héctor y Márquez arrancaron en el bulevar Hidalgo obras que son parte de la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte. Llama la atención que es la segunda vez que el Mandatario estatal se presenta con transportistas en estos actos cuando la ampliación del SIT se da con recurso gestionado por la anterior administración vía un crédito al Municipio y a fondo perdido por Banobras, pero no del Estado.



*TRANSPORTISTAS, VACÍO



Al anuncio de obras y arranque de acciones del SIT los que hicieron el vacío fueron los Transportistas Coordinados de León, que encabeza Daniel Villaseñor Moreno. Y es que andan que no los calienta ni el sol porque sienten que la operación del Unebús, en manos de Flecha Amarilla, les afecta. Miguel Márquez evitó pronunciarse sobre el tema pero saben bien que “tienen una papa caliente”.

***0 Y 00, YA MERITO



En el Instituto Estatal de Ecología, que comanda José Ángel Mejía, confían que a más tardar el segundo trimestre de este año esté ya funcionando la verificación de hologramas 0 y 00 para que los automovilistas del estado de Guanajuato circulen sin problema alguno en la Ciudad y Estado de México.



*VERIFICENTROS, CASI



En lo que toca al Estado informan que ya se tiene a un 85% el equipamiento de los tres verificentros en que se podrá sacar estos hologramas, y que estarán en León, Irapuato y Celaya. Aseguran que ya están en el proceso para su impresión, pero ahora sí que no todo está en la cancha de Guanajuato. Hay que esperar a que les autoricen los Verificentros y que el Estado de México termine de firmar el acuerdo.



*BRONCA POR CENTROS



En la verificación vehicular local hay 96 centros de tipo dinámicos que funcionan en 23 municipios, y otros 59 estáticos que falta convertir su sistema en todo el estado y tienen de plazo al 2018. Además hay otros 27 centros de verificación en espera de arrancar en abril para llegar a 123 en 34 municipios. La bronca que ahora tiene el IEE es que los operadores de centros ya no quieren más competencia.

***GRILLAS DEL TRICOLOR



Luego de que el sábado en un desayuno en León el senador y suspirante del PRI a la candidatura a Gobernador, Gerardo Sánchez García, cuestionó el desempeño del dirigente de la Red Jóvenes por México del PRI en Guanajuato, el celayense Jorge Antonio Estopellán, de quien dijo que “no ha afiliado ni a cinco jóvenes, y hoy están ausentes del partido”, éste no quiso dejar de responderle.



*ESTOPELLÁN VS. GERARDO



Le mandó decir que es una tristeza que el Senador aproveche los foros que tiene para hablar de su tarea legislativa para atacar a los sectores y organizaciones que no simpatizan con su proyecto personal. Hace unos días se fue contra el leonés dirigente del sector popular (CNOP), Roberto Vallejo. El dirigente juvenil se extrañó que alguien que aspire a ser candidato divida en lugar de unir a los del tricolor.



*QUE SON 1,200



Antonio Estopellán dice que cuando llegó no había un padrón y hoy están registrados unos mil 200. Los priístas tendrán la mejor opinión del trabajo real con jóvenes, el hecho es que la grilla está con todo.

Romero Hicks y el 2018

“No me descartes”, respondió el ex gobernador y hoy senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, al preguntarle si le interesa buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.



Esto en una visita que realizó ayer a Celaya invitado por el Club Rotario para dar una conferencia.



“La competencia no ha empezado, la competencia formal empieza la primera semana de septiembre y estoy seguro de que muchas personas se van a inscribir para eso”, dijo.