Corredor Industrial

MICHELIN, PARA 2019



Tras un par de semanas de diferencias entre grupos sindicales de empresas que proveían de material a la compañía Abitat, encargada de la construcción de la plataforma de la nave industrial de Michelin en León, los trabajos han regresado a su normalidad en PILBA, aunque la posibilidad de que comiencen a producirse las primeras llantas a finales de 2018 ya no sucederá.



Ahora la fecha de inicio está programada para 2019, esperándose que no pase del primer cuatrimestre de dicho año, para afectar lo menor posible a los tiempos originales de uno de los proyectos más representativos de Guanajuato y el más importante en el sector industrial para León.



Por lo pronto, la próxima semana se espera que sea concluida la plataforma para que, a partir del próximo mes, la constructora Garza Ponce inicie la colocación de las estructuras de la factoría de Michelin.



Esperando que la obra no vuelva a toparse con una situación coyuntural, los obreros han comenzado a pisar el acelerador para afectar lo menos posible en la calendarización inicial del proyecto, que tiene una inversión de 510 millones de dólares y que en su primer año se prevé que produzca entre 4 y 5 millones de neumáticos de alta gama, con mil operarios en una primera etapa.

SE BUSCAN ‘PIRELLIANOS’



Hablando de llanteras, Pirelli continúa con sus programas de reclutamiento en diversas partes del estado.



Ayer fue el turno de León, en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, a donde acudieron alrededor de 30 personas en busca de ser parte del equipo “Pirelliano”.



En la actualidad, la italiana, que en México está a cargo de Tom Gravalos, está en proceso de construcción de su segunda factoría en Guanajuato Puerto Interior, desde donde producirá 7.5 millones de llantas, en una obra en que invertirá 200 millones de dólares.



León es una de las ciudades con menor tasa de desempleo en la zona Bajío. En la administración de Héctor López Santilla, el dato acumulado es de 18 mil empleos, que se suman a las 363 mil personas aseguradas ante el IMSS en la ciudad, teniendo una tasa de desempleo de 3.5%; distante, muy distante de aquella registrada en 2009, que fue de 7.5%.

EN CORTO



Sobre novedades de desarrollos comerciales y de usos mixtos para León, en la actualidad el proyecto de City Park sigue en el mismo status que le compartía hace un par de semanas: los inversionistas trabajan en profundizar en estudios de tema ambiental, complementando su estudio inicial de impacto ambiental.



El segundo punto que habrán de resolver es el vial que, dicho sea de paso, sin aún ser realidad la inversión de MRP, se trata de un cruce complicado en el bulevar Morelos.



Una vez resueltos estos dos puntos, las autoridades municipales esperan que ahora sí los inversionistas puedan tener libertad para comenzar de lleno la construcción.



Sobre la inversión de la firma Sordo Madaleno, el propio titular de economía en León, Ramón Alfaro mencionó que se está en los últimos detalles de un proyecto de alto impacto, que se ha venido solventando cada uno de los requerimientos por instancias y que se está a semanas de obtener la licencia de construcción para, ahora sí, por primera vez darlo a conocer de forma oficial.



El que sí va bastante avanzado y estaría listo para abrir entre junio y julio es el Centro comercial Las Hilamas, nombre con el que se le conoce en los diversos permisos de urbanización y servicios primarios, como agua y luz que se han solicitado para la obra ubicada entre los bulevares Las Torres y Mariano Escobedo, en donde Grupo Walmart instalará un Bodega Aurrera, y Cinepolis llegará para hacer competencia a Cinemex San Juan Bosco, que justamente se ubica a cinco minutos de la plaza proyectada.

VISIÓN DE NEGOCIOS



New Era, la marca oficial de las gorras que usarán los Bravos de León, realizará una primera producción de 5 mil piezas para el debut del equipo en el Estadio Domingo Santana.



Ayer, en la presentación de la vestimenta oficial de juego (que, a propósito, es marca propia, maquilada por una empresa de Aguascalientes), platiqué con directivos de la exitosa empresa estadounidense que fue fundada en 1920, y su apuesta es fuerte en la plaza de León: por primera vez con un equipo de béisbol en México, serán los responsables de una serie de prendas de fans para mujeres y hombres, además de sus cerca de 25 modelos de gorras, entre ellas, una retro que posteriormente será presentada.



De acuerdo con el presidente del equipo, Mauricio Martínez Arvizu, el contrato es por un año y se espera que en la renovación pueda ser también New Era la encargada de confeccionar las prendas de juego.



New Era instalará una tienda en la casa de los Bravos de León y para el mediano plazo tienen considerado instalar puntos de venta en plazas comerciales.



Las gorras y prendas son diseñadas en México y producidas en fábricas de Miami, India y China.



Sobre la posibilidad de patrocinar al Club León, mencionan que sin duda tienen gran interés, y más ahora, de poder ser parte de los dos equipos deportivos de la ciudad; sin embargo, no han logrado que su propuesta llegue a recibir una respuesta positiva.