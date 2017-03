Un hombre cauto

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

Hace días tuvimos la oportunidad y el gusto de compartir alimentos y un buen vino tinto con el senador Gerardo Sánchez García, acompañado de dos de sus cercanos colaboradores, en esta casa editorial; por nuestro flanco estuvo como anfitrión nuestro Director General y el colega Alejandro Pohls cuya agudeza intelectual y perspicacia ya es muy conocida por nuestros amables lectores.

El encuentro transcurrió comentando una visión panorámica de la situación política y administrativa de México y luego pasamos inevitablemente a Guanajuato en donde se expresaron los principales problemas económicos y sociales que aquejan a nuestros coterráneos.

Si bien el clúster industrial automovilístico ha ido viento en popa, propiciando el incremento de empleos en la entidad, los salarios no han sido del todo satisfactorios como para propiciar el ahorro y ascenso social de los guanajuatenses, sino solamente para solventar necesidades y algún excedente para recreación y deporte.

Pero en donde no hay punto de discusión ni de debate es en el aspecto de la inseguridad cada vez creciente por varios rumbos y zonas de nuestro Estado.

El senador Gerardo Sánchez tiene muy claro y con informes precisos de sus equipos de investigación, los polígonos exactos y regiones con crisis de inseguridad para en su momento capitalizarlos, con mejores propuestas y acciones para su disminución.

Apoyado en su estatura considerable, Sánchez García sabe observar, callar y opinar cuando es oportuno y debido, estando de pie casi siempre mira sobre o arriba de sus interlocutores, con su frente despejada y su mirada incisiva y sostenida.

Al ahondar sobre sus aspiraciones o intenciones para lograr la candidatura a la Gubernatura de Guanajuato, si bien no se comporta abiertamente evasivo o dubitativo, tampoco afirma o asegura el tenerla consigo, o llevar ventaja sobre sus demás compañeros aspirantes.

Por el contrario, solicita se analice su posición política actual y obtengamos nuestras conclusiones, aunque se muestra seguro de sí mismo y muy sobrado en su actividad senatorial y en el control o dominio sobre la estructura actual del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Sabe y reconoce implícitamente la falta de liderazgo y de capacidad que se le espeta con cierta frecuencia sobre el actual dirigente estatal Santiago García López, pero él directamente no expresa opinión o calificativo alguno desfavorable a su pupilo, simplemente afirma que toma nota de esa debilidad en su partido.

Nuevamente se insiste sobre la candidatura del PRI al Gobierno del Estado y aunque se analiza y discute entre los comensales la cercanía de los tiempos de arranque del periodo electoral en poco más de cinco meses, el senador Sánchez no se inmuta, solamente insiste en su comentario de que todo llegará a su tiempo.

Se le reconoce como el más avanzado en el proceso selectivo, sobre el que se percibe más apoyo interno a su favor en su partido político y aún así no es presa fácil de la vanidad, del elogio o de la persuasión a que admita su notoria ventaja, sino que como un tigre cauteloso acechando a su presa, no hace ruido y avanza a contraviento para no ser avistado, aunque pareciera incongruente, pues este encuentro no tiene otra finalidad más que el de seguir avanzando en su propósito, pero lo hace con sumo cuidado.

El senador Gerardo Sánchez sabe perfectamente que al día siguiente tendrá un desayuno aquí en León, al que asistirán más de 100 militantes de su partido que le brindarán su apoyo directo, pero de ese evento no comenta ni adelanta absolutamente nada.

No obstante, muestra abiertamente su optimismo y en un diálogo franco, informal y a modo, comenta sus quehaceres más importantes en el Senado de la República y habla muy bien de todos sus compañeros e inclusive de sus posibles competidores actuales y culmina su convivencia muy entusiasta, estrechando manos y otorgando abrazos, prometiendo nuevos encuentros y augurando buenas noticias para su causa.

En fin, a mí me pareció haber visto a un hombre muy cauto, no un político lenguaraz, presuntuoso e imprudente.