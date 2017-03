Podría Romero Hicks buscar la Presidencia en 2018

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

“No me descartes”, respondió el senador panista Juan Carlos Romero Hicks al preguntarle si participará en las elecciones de 2018 como candidato a la Presidencia de la República.



Esto en una visita que realizó a Celaya, invitado por el Club Rotario para dar una conferencia.



“Este es un tema que hay que ver con mucho cuidado y gran sentido de responsabilidad, la competencia no ha empezado, la competencia formal empieza la primera semana de septiembre y estoy seguro de que muchas personas se van a inscribir para eso”, dijo.



Mencionó que de manera oficial y de acuerdo a los estatutos de cada partido político, se tiene del 23 de noviembre al 20 de enero para que den a conocer a sus candidatos.



Reconoció que Margarita Zavala, ex primera dama de México tiene interés en participar en las elecciones.



“A nadie descarto por ahora”, añadió sin dar más detalles.



Comentó que México hoy vive un populismo de derecha y esta visión debe sepultarse en cualquier gobierno; tener un populismo de izquierda sería muy lamentable.



En la conferencia que dio, habló de algunas problemáticas como la probreza y la desigualdad social que se vive y que tienen que ser combatidas en conjunto sociedad y gobierno; así como atacar la impunidad y la corrupción.