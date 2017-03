Acusa Humberto Moreira de usurpador a Calderón

AGENCIA REFORMA | Rolando Chacón. Saltillo Publicada el

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusó al ex presidente Felipe Calderón de “usurpador” y afirmó que le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006.

“Veamos una característica que tiene Felipe Calderón con Victoriano Huerta, es un usurpador, llegó a donde no tenía que llegar, él lo sabe, había una presión política, en el País estaba a punto de estallar un movimiento, una inconformidad, y entonces tuvo la genial idea, entre comillas, de inventar una guerra”.

Moreira dijo que la elección presidencial de 2006 la ganó Andrés Manuel López Obrador, y que, en su afán de afianzarse en el poder, Calderón inició una “guerra” contra el narco.

“Se atrevió a robarse la presidencia, sí, se la robó a Andrés Manuel, que no se atreva a hacer cualquier barbaridad”, dijo Moreira.

El ex Mandatario también negó haber rechazado la presencia de la Marina en Coahuila cuando la envió el Gobierno federal, como afirmó Calderón.

Entrevistado ayer en la sede distrital 15 del Instituto Electoral, Moreira arremetió contra Calderón y acusó que “por su vicio” olvidó lo que realmente ocurrió.

“Pero es que lo que pasa cuando tomas, no te acuerdas qué pasó. Se le olvida que sus Generales fueron mis directores de Policía, entonces Calderón no quedó bien”.

“Se le olvida que nosotros le ofrecimos a la Marina que pudieran instalarse en la Presa de La Amistad, eso Calderón quizá no lo recuerda. Está mal, o sea, ¿tanto daño le ha hecho su vicio?, ¿le pueden creer ustedes a este hombre?”, cuestionó.

El ex Gobernador no habló sobre el señalamiento que hizo el ex Presidente, quien afirmó que en Coahuila vivían los principales jefes de los Zetas, pero reiteró que él no rechazó la presencia de los marinos.

“No, no es cierto, es un bocón mentiroso, le pedí yo al entonces Secretario, al Almirante, ellos deben tener registro, que se instalaran en la Presa de La Amistad, es un bocón Calderón”.

“Felipe Calderón es un mentiroso, si tiene alguien vínculos (con el crimen organizado), tendría que investigársele a él. Yo le advertí a tiempo de la relación de su compadre con Sergio Villarreal, ‘El Grande’, y se hizo tarugo Calderón, se hizo ojo de hormiga”.

Por otra parte aseguró que su salida del partido pondría en riesgo la elección por la Gubernatura y el triunfo del candidato tricolor, Miguel Riquelme.

Moreira acusó a su hermano, el actual Gobernador priísta Rubén Moreira de encabezar el movimiento por expulsarlo del partido, pero dijo que es momento de tomar la calculadora y contar el número de votos que perderían en la contienda electoral del próximo 4 de junio.

“Si llegan a hacer eso será una trampa para Miguel Riquelme, se los dice alguien que ha llevado las elecciones y ustedes saben que gané tres a uno la de Alcalde, que en aquellos años fue la mayor votación para Gobernador, en aquellos años cuando fui dirigente del PRI nacional, entonces, basta que hagamos un análisis muy sencillo”, dijo.