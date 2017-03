Exigen a estados orden en penales

AGENCIA REFORMA | Antonio Baranda y M. López. Ciudad de México Publicada el

En un contexto de fugas, riñas, motines y otros incidentes en distintos penales de México, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó ayer a los gobiernos de los estados orden y disciplina en los centros de detención que administran.

“Se trata de un tema que todas y cada una de las entidades debe atender con prioridad, y aquí el llamado es a voltear a ver a las prisiones y establecer orden y disciplina antes de que haya más situaciones que lamentar”, señaló.

En la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, dijo que sistemas penitenciarios estatales requieren invertir en personal, equipamiento e infraestructura.

El funcionario recordó que el Gobierno federal ha destinado recursos a entidades, precisamente para esas tareas, por lo que es inaceptable, recalcó, que ese presupuesto no se aplique o sea destinado a otros fines.

En la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Justicia, Osorio Chong informó que instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a convocar una reunión la próxima semana sobre el tema.

“En ella se planteen compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática”, dijo a titulares de la PGR, Raúl Cervantes; de la CNS, Renato Sales; y de los jefes de Policía y Fiscales del País.

En últimas semanas se han registrado fugas en las cárceles de Culiacán, Sinaloa, y Ciudad Victoria, Tamaulipas; también exhibieron abusos en Apodaca, Nuevo León, y hubo una protesta y motín en Cadereyta.

Critican mando mixto

Además, Osorio Chong se pronunció contra el dictamen de Mando Mixto Policial que aprobó el Senado y turnó a la Cámara de Diputados.

“Como está planteado, no sería funcional. Lo he planteado directamente al Congreso federal, particularmente la Cámara de Diputados.

“Por el contrario, al estipular un ir y venir de las facultades y las tareas de seguridad entre órdenes de gobierno, generaría incertidumbre y distracción de tiempo, energía y recursos de lo que realmente importa, que es garantizar la tranquilidad ciudadana”, advirtió.

Asimismo señaló que unos 600 municipios no tienen Policía propia, sólo 14 estados tienen corporaciones en todos sus municipios, y 10% de los policías municipales se dispersan entre mil 110 ayuntamientos.

“Es decir, existe una debilidad estructural que no puede pasarse por alto. Y que debe afrontarse desde el marco legal, pero no con base en consideraciones políticas, sino con altura de miras. Pensando no en intereses de partido, sino en lo que México necesita”, dijo.