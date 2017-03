Llaman ex mandatarios a unidad contra Trump

ARELI BARRERA | León Publicada el

En el Foro Latinoamericano para una Democracia Inclusiva, ex mandatarios latinoamericanos llamaron a estar unidos para enfrentar la difícil situación con el gobierno del estadounidense Donald Trump.

Vicente Fox, anfitrión del evento, habló una vez más sobre el muro del repúblicano y sobre los impuestos fronterizos.

“Es obvio, México jamás pagará por ese muro; en cuanto a los impuestos en la frontera, eso cae por su priopio peso, ese afecta mucho más al lado americano que al mexicano.

Además, el ex mandatario mexicano llamó a una forma común en Latinoamérica para enfrentar al magnate.

“Si América Latina toma una postura común, porque a todos nos va a afectar estas medidas si se llegan a tomar, va a dar mucha fuerza”, manifestó.

El evento se realizó en el Centro Fox, en coordinación con la World Leadership Alliance-Club de Madrid, organismo del que forman parte 110 Jefes de Estado y de Gobiernos democráticos de 70 países diferentes.

En el foro participaron cinco ex presidentes latinoamericanos, además de Vicente Fox. Estuvo presente Eduardo Frei, ex presidente de Chile; Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana, y Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia.

Una de las principales finalidades de este foro fue discutir y analizar los desafíos de los países sobre inclusión, participación política, y en este momento, migración.

Durante su participación, el expresidente de Chile, Eduardo Frei, urgió a que América Latina se una para combatir las dificultades cercanas, evitando la “quimera” de pensar que la modificación del TLCAN no afectará al resto de la región.

“Si viene la deportación nos afecta a todos, las remesas, si son incautadas o se les ponen impuestos, nos va a afectar absolutamente a todos; el muro es para todos, los acuerdos de libre comercio hoy vigentes con Chile, Colombia, Perú, son copy paste del acuerdo con México”, señaló.

Por su parte, Jorge Quiroga señaló: “He visto poca integración, cada País hace lo propio, hemos tenido pocos acuerdos; tal vez el acuerdo de la Alianza del Pacífico es el más importante en integración regional que está funcionando”.