Proponen asegurar recursos a vacunas

AGENCIA REFORMA | Natalia Vitela. Ciudad de México

Convencidos de que el Programa Nacional de Vacunación “está sostenido con alfileres”, integrantes de la Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP) promueven una iniciativa para asegurar los recursos a esa estrategia.

“Lo que se está pidiendo en la reforma es que lo que va para vacunación se etiquete para que podamos ver exactamente cuánto se está asignando y que, además, eso que se etiquete sea progresivo.

“Esto quiere decir que el año entrante no se puede reducir; al contrario, tiene que aumentar”, señaló Lourdes Motta, presidenta de la SMSP.

Detalló que la iniciativa ya fue aprobada por el Senado y por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahora está en manos de la Mesa Directiva de San Lázaro agendarla para su votación en el pleno.

Indicó que no es posible determinar el presupuesto total que se asigna a la estrategia, porque se otorga en partes: una al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, otra al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, entre otras partidas.

“Queremos que haya total y absoluta claridad. No se puede retroceder, no se puede reducir presupuesto y decir: ‘Ya no voy a vacunar a tal sector de la población’”, señaló Motta.