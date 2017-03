Sale a pasear a su perro y ya no regresa

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Lisa, una adolescente de 17 años, desapareció mientras paseaba a su perro, afuera de su casa, ubicada en la colonia Portales Norte de la delegación Benito Juárez.



El pasado 11 de febrero, según cuenta Josefina, su madre, Lisa sacó a su mascota porque ésta estaba impaciente. Unos segundos después, la mamá salió tras su hija, pero en el sitio sólo estaba el cachorro.



Tras preguntar a los vecinos sobre el paradero de la menor y no obtener respuesta, Josefina avisó de la situación. Junto con el papá de Lisa la buscó durante la tarde y noche. Hasta el día siguiente levantaron un acta por la desaparición en CAPEA.



Gracias a la cuenta de Facebook de la adolescente, la familia se enteró de que la menor realizó una llamada de voz horas antes de desaparecer; sin embargo, no conocían al destinatario, quien no tiene fotografía en la red social.



En noviembre, Lisa ya se había ausentado de su casa, pero apareció a los cuatro días. Esta vez, nada se sabe de la joven, quien no se ha comunicado ni con familiares y amigos. Además, según cuenta su mamá, el día de su desaparición, no llevaba dinero.



Una amiga de Lisa, que accedió hablar con Josefina, le contó que la adolescente le mencionó que durante su última ausencia estuvo en Cuernavaca.