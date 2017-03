Uber no llegará a Querétaro

EL UNIVERSAL Publicada el

El Instituto Queretano del Transporte (IQT) no autorizó a la empresa de transporte Uber su registro como servicio de taxi ejecutivo, informó el director del Instituto, Alejandro López Franco.



López indicó que la firma no cumplió con todos los requisitos que solicitaron en la convocatoria para registrar plataformas digitales para el servicio tipo taxi.



“Uber no cumplió los requisitos que se solicitaron mediante la convocatoria que fue publicada, y en este momento están en un proceso de amparo que tendremos que dar seguimiento”.



De igual forma, el titular del IQT advirtió que a más tardar en mayo, una vez se concluya el proceso para la puesta en marcha oficial del servicio de taxi ejecutivo, se comenzarán a aplicar multas de hasta 47 mil pesos y el aseguramiento del vehículo, hasta que se pague el monto de la sanción, para todos aquellos que circulen sin el permiso.



Por su parte, Uber interpuso un amparo contra la ley y la convocatoria, por lo que revisarán en qué sentido está ese recurso legal para determinar el proceder de la autoridad del estado.