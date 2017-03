Adiós a Santiago Barberi

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

El diseñador de modas colombiano Santiago Barberi, murió el pasado viernes en la ciudad de Nueva York. Su madre, la reconocida diseñadora Nancy González, confirmó la noticia. Sin embargo, no dio a conocer el motivo de la muerte.

Barberi llevaba la dirección creativa de la firma colombiana Nancy González, dedicada a la creación de bolsos de piel, la cual fue creada en 1998. Además, el diseñador también tenía su propia marca de accesorios en pieles exóticas bajo su nombre Santiago Barberi.

Directores creativos y diversas personalidades del mundo de la moda, lamentaron la pérdida del diseñador y también coleccionista de arte.

“Siempre estuviste ahí para mí durante dos décadas de amistad. Me diste humor cuando estaba triste y tu corazón se expandió cuando necesitaba amor”, dijo Marigay Kee, ex presidente de Saks Fifth Avenue, a través de su cuenta de instagram.