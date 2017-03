Hará Brooklyn Beckham carrera universitaria

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Aunque aún no se sabe si será en Inglaterra o Estados Unidos, es un hecho que Brooklyn Beckham comenzará sus estudios universitarios para convertirse en un fotógrafo profesional.

Una fuente declaró al diario The Sun que el hijo mayor de Victoria y David sabe de la responsabilidad económica que tiene al dejar la casa de sus padres en Londres.

"Brooklyn siempre ha sido un chico muy independiente, por lo que sabe que no tendrá ningún problema al estar lejos de los suyos. Obviamente, va a echar mucho de menos a sus padres y sus hermanos, pero está listo para empezar su propia vida.

"Es plenamente consciente de que, si de verdad quiere cumplir su sueño de ser fotógrafo a tiempo completo, tener ese bagaje educativo a sus espaldas le abrirá muchas puertas y le permitirá destacarse sobre sus competidores", contó el informante.

Algunos medios especulan que será en Norteamérica donde lleve a cabo sus estudios.

"Me gustaría poder estudiar arte y fotografía en Estados Unidos, tan pronto como haya terminado la secundaria. Por otro lado, me encanta el futbol, así que realmente no sé todavía lo que haré", contó el joven a la revista Daze hace apenas unos meses.